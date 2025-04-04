Fazıl Say sosyal medya hesabından Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho’ya ve Ali Koç’a tepki gösterdi. Fazıl Say’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

“Küçük çocukken bir takım tutuyorsunuz taraftarı oluyorsunuz, futbolcuları seviyorsunuz filan. Tüm bir ömür… İşin aslı; Futbol maçı çünkü dertlerden kaçış. Arkaik deşarj işi.

Herkes için farklı olay ama içgüdüler aynı..

Ama bu naif konu bu ülkede çook tatsız bir noktaya vardı.

Fenerbahçe ile şu şuurunu tamamen kaybetmiş Mourinho ve 7 yıldır tam bir başarısızlığın iflasını çeken Ali Koç artık son haftalarına gelmiştir.

Ali Koç tonla para yığdığı halde başaramadı. İdeolojik olarak da ortamı yönetemedi. Türk sporuna hayli hasar vererek iş yürütmeye kalkışınca olmuyor. Güzide rakiplerini düşman ilan edince olmuyor…

Gitme vakti gelmiştir. Tüm dünyaya en iyi nasıl rezil olunur aşağıdaki video herşeyi anlatıyor.

Öylesine ki; Okan Buruk’un kendini yere attığı an bir saat reklamına bile konu olmuş… güldüm….

“Soecial one” Mourinho sezon sonuna kadar ceza alsın ve artık gitsin.. iyi gitmedi bu hikaye..

Buraya kadar… İsterse her maçı kazansınlar; gönüllerde farklı şeyler kaybettiler çünkü…

Şu “en naif” şeyi…”