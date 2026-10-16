Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, flüt sanatçısı Aslıhan And Say ile evliliğinde bir yılı geride bıraktı. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, bu kez evlilik yıl dönümleriyle gündeme geldi.

Fazıl Say, düğünlerinden bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak eşine romantik bir mesaj yazdı. Sanatçının müzik, sevgi ve ortak yaşam üzerine kaleme aldığı satırlar, yıl dönümü paylaşımına damga vurdu.

“BİZ GÜZEL YAŞIYORUZ KENDİ DÜNYAMIZDA”

Eşiyle birlikte geçirdiği bir yılı kutlayan Fazıl Say, paylaşımında gösterişten uzak bir yaşam sürdüklerini vurguladı.

Say, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Müzikle, sevgiyle, içtenlikli bir aşkla dolu bir öykü bu; aynı zamanda çok sessiz ve çok sakin… Biz güzel yaşıyoruz kendi dünyamızda. Düğün fotoğraflarıydı, şuydu buydu; hiçbirinin şatafatına ihtiyaç duymadan geldik bugünlere, şimdi yıl dönümümüz… Hiçbir zaman gösterişe ihtiyaç duymamış, hep gerçeği aramış, acımasız aynalarla yüzleşmiş hayatlardan geliyoruz.”

“BİZ 'BİZİZ' AMA”

İçinde bulundukları döneme de değinen sanatçı, eşinin kendisini anlamasının ve birbirlerini tamamlamalarının ilişkilerindeki önemini anlattı.

Say, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ahhh, şu tuhaf çağda hem de; seveni sevmeyeni, işte malum dünya… Biz 'biziz' ama. Olduğumuz, bildiğimiz, hayattan öğrendiğimiz gibi biziz… Bir de müzik yaparken uçuşan sesler, sevgiler, hayaller ve umutlar bizim asıl evimiz, odağımız; ilk ve hep buluşmamız.”

“HAYAT TABİİ Kİ BİR DÜĞÜNDÜR”

Birbirlerine duydukları sevginin yanı sıra ortak deneyimlerinin de kendilerini yakınlaştırdığını belirten Fazıl Say, mesajının sonunda yeni yıllara ve güzel bir geleceğe dair dileklerini paylaştı.

Ünlü piyanist, “Bizim sevgimiz birbirimizi anlamamız ve birbirimize benzememiz; birbirimizi tamamlamamız bazen, bazen sahip çıkmamız… Benzer yaralar, benzer deşikler, benzer tünellerden çıkmamız, benzer dertler, dert camiaları! Yani malum; hayat tabii ki bir düğündür” dedi.

Say, paylaşımını “Biz sesleriz, 'ses'iz. Anlayanımız da vardır. Ve asıl; çok güzel ailelerin çok güzel yetiştirdiği büyümüş çocuklarız. Nice senelere. Nice büyüyen ailelere… Büyük müzik ruhlarına ve güzel bir evrene” sözleriyle tamamladı.