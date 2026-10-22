Türkiye’nin kültür sanat dünyasına yeni bir orkestra katılıyor. Fiba Grubu Kurucu ve Onursal Başkanı Hüsnü Özyeğin’in vizyonuyla hayata geçirilen Özyeğin Filarmoni, Fazıl Say’ın sanat yönetmenliğinde çalışmalarına başlıyor. Klasik müziği herkes için erişilebilir kılmayı amaçlayan proje, konserlerin yanı sıra eğitim, gelişim ve genç sanatçıları destekleyen programlarıyla kapsamlı bir kültür sanat platformu olarak tasarlandı.

Fiba Grubu’nun 40. yılını kutlamaya hazırlandığı dönemde hayata geçirilen proje, Özyeğin ailesinin eğitim odaklı sosyal yatırım yaklaşımını kültür sanat alanına taşıyor. Hüsnü Özyeğin Vakfı ve Özyeğin Üniversitesi ekosistemiyle iş birliği içinde yürütülecek çalışmaların, Türkiye genelinde nitelikli müzik performanslarını daha geniş dinleyici kitlelerine ulaştırması amaçlanıyor.

Özyeğin Filarmoni ilk konserini 9 Kasım’da verecek

Bir konser serisinin ötesinde, uzun vadeli bir kültür sanat girişimi olarak konumlanan Özyeğin Filarmoni; uluslararası standartlarda performanslar sunmayı, deneyimli sanatçılarla genç müzisyenleri aynı sahnede buluşturmayı ve yeni kuşak sanatçıların profesyonel gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Özyeğin Filarmoni Orkestrası, ilk kez 9 Kasım 2026 tarihinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda dinleyici karşısına çıkacak. Dünyaca ünlü orkestra şefi Tianyi Lu’nun yöneteceği lansman konserinde, Fazıl Say da solist olarak sahnede yer alacak.

Hüsnü Özyeğin: Gelecek kuşaklara kalıcı bir miras bırakmak istiyoruz

Özyeğin ailesinin 40 yıldır eğitim alanında sürdürdüğü sosyal yatırımları kültür sanat alanına taşımaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Fiba Grubu Kurucu ve Onursal Başkanı Hüsnü Özyeğin, projenin temelinde gençlere fırsat yaratma ve kalıcı değer üretme hedefinin bulunduğunu belirtti.

Özyeğin, vakıf ve üniversite bünyesinde edinilen deneyimi kültür sanat alanına taşıma düşüncesiyle ortaya çıkan projenin, gençlerin potansiyelini destekleme anlayışının yeni bir adımı olduğunu ifade etti.

Özyeğin Filarmoni’nin orkestra, akademi ve erişim odaklarını aynı çatı altında buluşturmasının önemine dikkat çeken Hüsnü Özyeğin, zaman içinde kendi geleneğini oluşturan ve genç müzisyenlerin uluslararası kariyerlerine katkıda bulunan bir yapı ortaya çıkmasını arzuladığını söyledi.

Özyeğin, orkestranın sesinin geniş kitlelere ulaşmasını ve projenin gelecek kuşaklar için kalıcı bir mirasa dönüşmesini istediğini vurguladı.

Fazıl Say: “Türkiye’den dünyaya bir ses olmak istiyoruz”

Özyeğin Filarmoni Sanat Yönetmeni Fazıl Say, orkestranın hedefini “Türkiye’den dünyaya bir ses” olmak sözleriyle açıkladı. Say, özgün yorumlarıyla dikkat çeken ve konserleri merakla beklenen bir orkestra oluşturmak istediklerini belirtti.

Genç müzisyenlerin enerjisini deneyimli sanatçıların birikimiyle buluşturmanın önemine değinen Say, profesyonel düzeydeki gençlerin gelişimini ve kariyerlerini destekleyen bir orkestra akademisi anlayışını benimsediklerini ifade etti.

Türkiye ve Avrupa turneleriyle orkestranın uluslararası alanda tanınmasını hedeflediklerini belirten Say, Türk bestecilerine ayrılacak ilk albümle kalıcı bir iz bırakmayı da amaçladıklarını kaydetti.

Özyeğin Üniversitesi’nde düzenlenecek konserler, açık provalar ve söyleşiler aracılığıyla klasik müziği kampüs yaşamının doğal bir parçası hâline getirmek istediklerini söyleyen Say, projeye verdiği destek nedeniyle Hüsnü Özyeğin’e teşekkür etti.

Repertuvarın odağında barış, iklim ve gençlik olacak

Özyeğin Filarmoni Orkestrası, farklı kuşaklardan yetenekli müzisyenleri bir araya getiren kadrosuyla her sezon tematik konserler düzenlemeyi planlıyor.

Barış, iklim, gençlik ve kültürlerarası etkileşim gibi günümüzün önemli meselelerine odaklanacak konserlerin temaları ve kurgusu, sanat yönetmeni Fazıl Say’ın imzasını taşıyacak.

Dünyanın farklı ülkelerinden müzisyenlerin, orkestra şeflerinin ve solistlerin katılımıyla şekillenecek proje, genç profesyonel sanatçılara deneyimli ustalarla aynı sahneyi paylaşma ve kendilerini geliştirme fırsatı sunacak. Böylece uluslararası kimliği ve sanatsal niteliğiyle öne çıkan bir orkestra oluşturulması hedefleniyor.

Klasik müzik üniversite kampüsüne taşınıyor

Özyeğin Filarmoni’nin önemli hedeflerinden biri de klasik müziği üniversite yaşamının ayrılmaz bir parçası hâline getirmek. Özyeğin Üniversitesi ve Hüsnü Özyeğin Vakfı ile iş birliği içinde yürütülecek programlar kapsamında kampüs konserleri, ustalık sınıfları (masterclass), atölyeler ve sempozyumlar düzenlenecek.

Üniversitenin Artist-in-Residence programı kapsamında Fazıl Say da sanatsal çalışmalara katkı sunacak ve bu süreçte liderlik üstlenecek.

Proje, öğrencilerin ve öğretim üyelerinin yalnızca sanat izleyicisi olarak değil, aynı zamanda üretim ve icra süreçlerine katılan, kampüsün kültür yaşamını şekillendiren paydaşlar olarak yer almasını amaçlıyor.

Hüsnü Özyeğin Vakfı’nın müzik bursları ve fellowship programlarıyla genç profesyonel müzisyenlerin kariyer yolculuklarına destek verilmesi de projenin temel hedefleri arasında bulunuyor.

Özyeğin Filarmoni, uluslararası sahne deneyimini genç yeteneklerin gelişimiyle birleştirerek klasik müziğin daha geniş kitlelere ulaşmasını ve Türkiye’nin kültür sanat hayatında kalıcı bir yapı oluşturulmasını amaçlıyor.