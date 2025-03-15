Sahnede 50 yılı geride bırakan usta piyanist Fazıl Say ile Moldovalı keman virtüözü Patricia Kopatchinskaja, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde müzikseverlerle buluştu. Konserde Say, yeni eseri "Kaybolan Çığlıklar Sonatı"nı, Kopatchinskaja ise "Unisolo" adlı eserinin dünya prömiyerini gerçekleştirdi.

Konserin başlangıcında sahnede bir konuşma yapan Say, Kopatchinskaja ile birlikte ilk konserini 2005 yılında verdiklerini belirterek, "Dünyanın her yerinde birlikte yüzlerce konser verdik. Pek çok albüm de yaptık. Patricia, daha önce Türkiye'de hem benimle hem de orkestralarımızda da çaldı." dedi.

Fazıl Say, konserde seslendirilen eserlerden bahsederek, programın ikinci yarısında Ludwig van Beethoven'ın Kreutzer sonatını yorumlayacaklarını söyledi.

Kopatchinskaja ile "Kreutzer Sonatı" üzerine çıkardıkları albümün birçok ödül aldığını belirten Say, konserin ilk yarısının yorucu ve çok farklı olduğunu ifade etti.

Say, ilk yarıda dinleyicilerin tek bir melodi duymayacağına işaret ederek, ilk olarak Karol Szymanowski'nin 1915'te bestelediği "Les Mythes" bestesinden "Arethusa Çeşmesi", "Nergis" ve "Driafy ve Pan" parçalarını yorumlayacaklarını aktardı.

Patricia Kopatchinskaja'nın 2 ay önce bestelediği "Unisolo" eserine dair de usta piyanist, "Birbirine bağlı 3 bölümlü bir eser. Sizi bu eserde gerçekten çok soyut bir dünya bekliyor ama çok da ilginç. Patricia isyanını, danslarını ve her şeyini figüratif kullanarak, çok enteresan bir keman diliyle anlatıyor. Patricia'nın felsefesi ve teorilerinden biri, müzik illa güzel olmak zorunda değil. Müzik çirkin de olmalı. Çünkü dünyada güzel de çirkin de iyi de kötü de var. Patricia, bu kontrası keman çalışında çok iyi yansıtmış. Provalar da çok hoşuma gitti. Zaten çalması da dinlemesi de zor bir müzik." dedi.

Fazıl Say, yeni eseri keman ve piyano için "Kaybolan Çığlıklar Sonatı"nı ise 3 ay önce yazdığını aktararak, şunları kaydetti:

"2024 aralık ayında Patricia'ya ithafen bestelediğim Kaybolan Çığlıklar Sonatı, birbirine bağlı bölümlerle tek bölümlük 10 dakikalık bir eser. Onda da ritim sentezlerine dayanarak, ritmik bir müzik dinleyeceksiniz. Aralarda kontrast olarak çeşitli Türk enstrümanlarını duyacaksınız. Mesela kemanda ney, piyanoda kanun gibi seslerin olduğu nostaljik de flashbackleri olan bir eser. Her 3 eserde de isyanlar var. Szymanowski'de de Kopatchinskaja'da da benim eserimde de ama asıl isyan programın ikinci yarısında Beethoven'in Kreutzer sonatında."