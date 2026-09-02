''Bu Benim Öyküm” şarkısıyla müzik dünyasında büyük bir çıkış yakalayan Tuğçe Kandemir, son dönemde sahne performansının yanı sıra geçirdiği fiziksel değişimle de gündeme geldi. Aralık 2024'te oğlu Demir'i dünyaya getiren şarkıcı, doğumun ardından sahnelere dönerek konserlerine devam etti.

SON KONSERİNDEKİ DEĞİŞİM GÖZLERDEN KAÇMADI

Tokat'ta sahne alan Kandemir'in son görüntüsü, daha önceki konserlerinden oldukça farklıydı. Fit görünümü, yüksek enerjisi ve tercih ettiği kıyafetle sahneye çıkan şarkıcının gözle görülür şekilde kilo verdiği görüldü.

Kandemir'in yeni görüntüsünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından eski ve yeni hali üzerinden çok sayıda yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar ünlü şarkıcının değişimini “iğne ipliğe döndü” sözleriyle değerlendirdi.

DOĞUM SONRASI GÖRÜNTÜSÜ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Tuğçe Kandemir, anne olduktan sonra sahne kıyafetleri ve fiziksel görünümü nedeniyle sosyal medyada eleştirilerin hedefi olmuştu. Şarkıcı ise yorumlara rağmen müzik çalışmalarını ve konserlerini sürdürdü.

Kandemir'in fiziksel görünümüyle ilgili tartışmalar, 30 Ağustos 2025'te Tekirdağ'ın Saray ilçesinde verdiği konserde yaşadığı kazanın ardından da gündeme gelmişti.

SAHNEDEKİ KAZANIN NEDENİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Kandemir, konser sırasında uzun elbisesine ayakkabısının topuğunun takılmasıyla dengesini kaybederek yere düşmüştü. Sosyal medyada bazı kullanıcılar olayı şarkıcının kilosuyla ilişkilendirse de görüntülerde kazanın topuğun elbiseye takılması nedeniyle yaşandığı görülmüştü.

Görevlilerin yardımıyla ayağa kalkan Kandemir, “Sağlam geldim değil mi?” diyerek yaşadığı kazayı espriye çevirmiş ve konserine devam etmişti.

YENİ İMAJIYLA SAHNELERE DÖNDÜ

Doğum sonrasında bir süre sahnelere ara veren Tuğçe Kandemir, son dönemde konserlerine yeniden hız verdi. Tokat konserindeki yeni görünümü ise şarkıcının geçirdiği değişimi bir kez daha gündeme taşıdı.

Müzik kariyerine devam eden Kandemir, son görüntüsüyle bu kez aldığı kilolarla değil, verdiği kilolarla konuşuldu.