İnsan ilişkilerinde empatinin ve fedakarlığın kaynağı yıllardır psikolojinin araştırma konusu olsa da, popüler kültür bu özellikleri rakamlarda ve gezegenlerin konumlarında arıyor. Parade dergisinde yayımlanan son numeroloji analizine göre, ayın belirli günlerinde doğan bireyler çevrelerinde doğal birer "sosyal yapıştırıcı" ve "barış elçisi" görevi üstleniyor.

İnsanların bazıları başkalarını teselli etme yeteneğini zamanla bilinçli olarak geliştirirken, numerologlar bazı kişilerin bu yetenekle doğduğuna inanıyor. Yapılan analizlere göre, doğduğu ay fark etmeksizin ayın 11, 15 ve 27'sinde doğan kişiler, aidiyet duygusu ve gerçek ilgi gösterme konusunda diğerlerinden ayrılıyor.

İşte numerolojiye göre en empatik kabul edilen o üç doğum tarihi ve öne çıkan özellikleri:

11'İNDE DOĞANLAR: AY'IN REHBERLİĞİNDEKİ SEZGİSEL

Ay'ın etkisi altında olduğuna inanılan bu kişiler, son derece sıcakkanlı bireyler olarak tanımlanıyor. Analizlere göre, 11'inde doğanlar bir bakışta karşı tarafın neye ihtiyacı olduğunu hissedebiliyor. Barışı teşvik etme ve uyumu sağlama arzusuyla hareket eden bu kişiler, yaşlarına göre oldukça olgun bir profil çiziyor ve çevrelerine doğal bir güven veriyor.

15'İNDE DOĞANLAR: DİPLOMATİK 'SOSYAL YAPIŞTIRICILAR"

İlişkiler gezegeni Venüs'ün etkisiyle şekillendiği düşünülen bu grup, hoşgörülü ve diplomatik yapılarıyla öne çıkıyor. Numerologlara göre, 15'inde doğanlar insanları bir araya getiren "sosyal yapıştırıcı" görevini üstleniyor. Değer görmemenin ne demek olduğunu iyi bildikleri için, en ufak bir günlük iletişimde bile karşılarındakine saygı ve sevgiyle yaklaşıyorlar.

27'SİNDE DOĞANLAR: KOLEKTİF CESARET VE İNSANCIL RUH

Mars'ın ateşli tutkusuyla yönlendirildikleri belirtilen bu kişiler, şefkati pasif bir eylemden çıkarıp aktif bir "adalet arayışına" dönüştürüyor. Sadece tatlı sözlerle değil, somut eylemlerle de çevrelerine destek oluyorlar. Dürüstlükleri zaman zaman sert görünse de, temelde sevgiye dayanıyor ve yanlarındaki insanlara kendi haklarını savunmaları için büyük bir cesaret aşılıyorlar.