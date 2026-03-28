Fenerbahçe’de gündem Teknik Direktör Domenico Tedesco’nun oyuncularına verdiği uzun izinler… Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK maçının ardından dört gün dinlenmiş, ardından beş günlük süreçte yalnızca üç kez tek ve iki kez çift idman yapmıştı. Bu programın hemen ardından takım yeniden dört günlüğüne izne çıkarıldı.

Böylece milli arada toplam sekiz gün boş geçirilmiş oldu. Kritik Beşiktaş derbisi öncesi bu tercih, İtalyan hocanın sezon boyu süren alışkanlığını bir kez daha gündeme taşıdı. Sarı-lacivertli ekipte son dönemde yaşanan sakatlıkların ve fiziksel düşüşün en büyük nedeni olarak takıma verilen izinler gösteriliyor.