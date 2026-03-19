Almanya 3. Liga'da oynanan VfB Stuttgart II-TSG Hoffenheim II maçında ilginç bir hadise yaşandı.

Ev sahibi ekibin 1-0 kazandığı mücadelede, Yannis Hör'un topu dışarı atarken yanlışlıkla bir VfB Stuttgart II personelini isabet ettirmesi başını derde soktu.

KIRMIZI KART GÖRDÜ

TSG Hoffenheim II'nin 21 yaşındaki sol beki Yannis Hör, bir taç atışı kullanmadan önce sahaya giren bir topu uzaklaştırmak istedi. Fazla olan topu, hafif bir şekilde oyun alanı dışına yollayan 21 yaşındaki oyuncunun vuruşunda top, rakip yedek kulübesine yöneldi. Hor yanlışlıkla VfB Stuttgart II'nin teknik ekibinden bir ismi isabet aldı.

Ev sahibi ekibin oyuncularının yoğun itirazının ardından karşılaşmanın hakemi, futbolcuya sportmenlik dışı hareketi nedeniyle kırmızı kart gösterdi. Genç oyuncunun topu dışarı atma niyetinde olması mücadelenin hakemi tarafından kasıtlı değerlendirildi ve tereddüt etmeden kırmızı kartına başvurdu. Yannis Hör ve takım arkadaşları, büyük şaşkınlık yaşasa da durum değişmedi.