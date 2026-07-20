ABD'nin New York kentinde bulunan Federal Plaza'da yaşanan olay, güvenlik güçlerini harekete geçirdi. ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ile Federal Soruşturma Bürosu (FBI) binalarının bulunduğu bölgede meydana gelen patlamanın ardından bir kişi gözaltına alındı.

FBI tarafından yapılan açıklamada, Federal Plaza'nın dış bölümünde yakıcı bir cihazın patladığı belirtildi. Yetkililer, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelinin kısa sürede yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi.

Patlamanın neden olduğu hasar ya da olası yaralanmalara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.

Yetkililer, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını ve patlamanın nedeni ile şüphelinin bağlantılarının yürütülen soruşturma kapsamında değerlendirildiğini açıkladı.