ABD'de güvenlik birimleri, İran'ın olası misilleme senaryolarına karşı alarm seviyesini artırdı.

ABC News'te yer alan habere göre, FBI geçtiğimiz günlerde Kaliforniya'daki polis departmanlarına İran'ın batıdaki kıyılara yakın bir noktadan insansız hava araçları (İHA) fırlatabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Şubat ayı sonunda yapılan uyarı metninde, "2026 yılının Şubat ayı başlarında elde edilen bilgilere göre Tahran yönetiminin, ABD’nin İran'a saldırması durumunda sürpriz saldırı düzenlemeyi planladığına dair bilgiler edindik" denildi.

Ancak uyarıda, iddia edilen saldırının zamanlaması, yöntemi, hedefleri veya olası failleri konusunda 'ek bilgiler' bulunmadığı da vurgulandı.

İRAN MİSİLLEMELERİ ANIMSATILDI

Uyarının Washington yönetiminin İran'a karşı başlattığı saldırıların ardından geldiği aktarıldı.

Haberde ayrıca İran'ın Orta Doğu'daki ABD hedefleri drone saldırılarıyla misilleme yaptığı da anımsatıldı.