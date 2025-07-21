ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yayımladığı yapay zekâ destekli kurgu video ile bir kez daha dünya kamuoyunun dikkatini çekti. Oval Ofis’te geçen ve Barack Obama’nın FBI ajanları tarafından yaka paça tutuklandığı sahneleri içeren video, kısa sürede viral olurken, Trump’ın adının karıştığı Epstein dosyasını gölgede bıraktı.

TRUMP'TAN GÜNDEMİ DEĞİŞTİRME ÇABASI

Son dönemde Jeffrey Epstein bağlantılı belgeler nedeniyle zor günler geçiren Trump, sosyal medyada yaptığı bu paylaşım ile dikkatleri farklı bir yöne çekmeyi başardı.

Yapay zekâ ile oluşturulan videoda, Oval Ofis’te Trump ile Obama yan yana otururken, FBI ajanları içeri girerek Obama’yı gözaltına alıyor. Sahneler, Obama’nın geçmişte sarf ettiği "Hiç kimse kanunların üzerinde değildir" sözleriyle başlıyor.

Hemen ardından, Joe Biden ve Nancy Pelosi’nin benzer ifadeleri ekrana geliyor. Video boyunca Trump’ın mitinglerinde sıkça çaldığı “YMCA” şarkısı da arka fonda kullanılıyor. Kurgu, Obama’nın turuncu hapishane kıyafetleriyle hücreye kapatıldığı sahnelerle sona eriyor.

VİDEONUN NEDENİ BELLİ OLDU

Videonun, ABD Ulusal İstihbarat eski Başkanı Tulsi Gabbard’ın yayınladığı dikkat çekici rapordan hemen sonra paylaşılması da manidar bulundu. Gabbard, Obama ve 2016 yılındaki ulusal güvenlik kabinesi üyelerini, Trump’a karşı "yıllar öncesinden planlanan bir darbe girişimi"nin parçası olmakla suçladı.

EPSTEİN-TRUMP OLAYI NEDİR?

Jeffrey Epstein Skandalı, dünya genelinde büyük yankı uyandıran, cinsel istismar, insan kaçakçılığı ve yüksek profilli bağlantılarla örülü bir suç ağıdır. Skandal, milyoner finansçı Jeffrey Epstein'in onlarca genç kıza yönelik cinsel istismar suçlamalarıyla bağlantılı olarak yıllar boyunca sürdürdüğü yasadışı faaliyetleri ve bu faaliyetlere göz yumduğu öne sürülen nüfuzlu kişilerle olan ilişkileriyle gündeme geldi.

Donald Trump, Epstein’le geçmişte birçok kez aynı sosyal ortamlarda görüntülenmişti. Ancak Trump, Epstein’in suçlarının ortaya çıkmasının ardından onunla bağlantısını inkâr etti. Yine de son dönemde açılan belgelerde ve bazı tanık beyanlarında, Trump'ın da adı geçmeye başladı. Bu nedenle Trump, sık sık gündem değiştirmeye çalışmakla eleştiriliyor.