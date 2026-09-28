ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), kurumun iş başvuru portalını hedef alan siber saldırıda verilerin çalındığını doğruladı.

Kurum açıklamasında, saldırı kapsamında çalışanların isimleri, adresleri, unvanları ve Sosyal Güvenlik numaralarının ele geçirildiği belirtildi.

Çalınan veriler arasında kan ve idrar örneklerine ilişkin kayıtların yanı sıra psikiyatrik raporlar ve bazı diğer tıbbi bilgilerin de bulunduğu aktarıldı.

Kurum, geçen hafta yaptığı açıklamada bir bilgisayar korsanlığı grubunun saldırı iddiasından haberdar olduğunu ancak veri hırsızlığının henüz doğrulanmadığını bildirmişti.

UZMANLARDAN VERİ İHLALİ UYARISI

Ulusal güvenlik uzmanı Justin Sherman, Lawfare'de yayımlanan değerlendirmesinde veri ihlalinin FBI çalışanları açısından ciddi güvenlik riskleri oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Sherman, ele geçirilen bilgilerin binlerce FBI çalışanının hedef gösterilmesi, oltalama saldırıları ve yabancı istihbarat servislerinin girişimleri gibi riskleri artırabileceğini belirtti.

SALDIRININ HEDEFİ İŞ BAŞVURU PORTALI

Öte yandan ShinyHunters adlı bilgisayar korsanlığı grubu, daha önce TechCrunch'a yaptığı açıklamada FBI'a ait verilerin büyük bölümüne ve FBIJobs.gov üzerinden başvuru yapan adayların bilgilerine eriştiğini öne sürmüştü.