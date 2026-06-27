Şirketten yapılan resmi açıklamaya göre BMS Çelik’in yöneticisi Mustafa Mollaoğlu, Panama üzerinden gerçekleştirdiği seyahat esnasında ABD'nin FBI ajansı tarafından gözaltına alındı.

Şu an Panama’da gözetim altında tutulduğu belirtilen Mustafa Mollaoğlu’nun, ABD'den iade edilme sürecinin başlatılmasının beklendiği ileri sürüldü.

Gözaltı kararının yalnızca Mustafa Mollaoğlu ile sınırlı olmadığı iddia edildi. Şirketin

Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Rauf Mollaoğlu ve diğer yönetim kurulu üyeleri hakkında da FBI tarafından verilmiş tutuklama kararlarının bulunduğu iddialar arasında.

İddialara göre şüpheliler; Rusya ve İran’a yönelik uluslararası yaptırımların ihlal edilmesi, kara para aklama ve şüpheli finansal işlemler gerçekleştirilmesi suçlamalarıyla karşı karşıya.

MUSTAFA MOLLAOĞLU KİMDİR?

1986 yılında Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dünyaya gelen Mustafa Mollaoğlu, ilkokul eğitimini İskenderun’da, ortaokul ve lise eğitimlerini ise İstanbul’da tamamladı.

İstanbul Sabancı Üniversitesi İşletme Bölümü’nde bir süre eğitim gördükten sonra İngiltere'deki Birmingham City Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü’nden mezun oldu.

Profesyonel kariyerine 2010 yılında BMS Çelik Hasır firmasının dış ticaret departmanında başlayan Mollaoğlu, 2014 yılı itibarıyla şirketin Genel Müdürü olarak görev yapmaya başladı.

2023 yılında ise mevcut Genel Müdürlük görevinin yanı sıra şirketin Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

Mustafa Mollaoğlu, Çelik Dış Ticaret Derneği Yönetim Kurulu yedek üyeliği, Ege İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu yedek üyeliği ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de yürütmektedir. Mollaoğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.