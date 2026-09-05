ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD Savunma Bakanlığına yönelik askeri tedarik dolandırıcılığına karıştığı öne sürülen Türk vatandaşı Onur Şimşek’in yakalanması ve mahkum edilmesini sağlayacak bilgi için 150 bin dolara kadar ödül koyduğunu açıkladı.

Türkiye’de bulunduğu değerlendirilen Şimşek, FBI’ın yeni oluşturduğu "Most Wanted Fraudsters" (En Çok Aranan Dolandırıcılık Şüphelileri) listesine dahil edildi.

ABD makamlarının verilerine göre Şimşek, Nisan 2019 ile Şubat 2022 arasında Florida merkezli paravan bir şirket aracılığıyla Savunma Bakanlığından askeri parça tedariki sözleşmeleri üstlendi.

Şirketin ABD’de denetimden geçmiş ve nitelikli bir üretici olduğu izlenimi verilirken, söz konusu parçaların gerçekte Türkiye’de üretildiği aktarıldı. Malzemelerin ABD’ye gönderildikten sonra Amerikan üretim şartlarına ve ürün spesifikasyonlarına uygunmuş gibi gösterilmek üzere yeniden paketlendiği iddia edildi.

2023'TE TUTUKLAMA EMRİ ÇIKARILDI

Daha önce 2018 yılında ABD hükümetiyle ticaret yapması yasaklanan Şimşek hakkında Florida Orta Bölge Federal Mahkemesi tarafından 25 Ekim 2023’te tutuklama emri çıkarıldı. Türk vatandaşı şüpheli; ABD hükümetini dolandırmak için komplo kurmak, elektronik iletişim yoluyla dolandırıcılık, kara para aklama ve ihracat kontrol kurallarını ihlal etmek gibi çok sayıda ağır suçlamayla karşı karşıya bulunuyor.

Soruşturmaya ilişkin açıklamada bulunan FBI’ın Tampa Bölümü Sorumlu Özel Ajanı Rodney E. Crawford ile ABD Savunma Bakanlığı Genel Müfettişlik Dairesi yetkilileri, standartların altında kalan parçaların askeri tedarik zincirine dahil edilmesinin yalnızca mali bir dolandırıcılık olmadığını vurguladı.

Yetkililer, bu durumun ABD’nin ulusal güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attığını ve ABD askerlerinin hayatını tehdit ettiğini kaydetti. FBI, Şimşek’in yerini bildiren kişilerin kimliklerinin gizli tutulacağını belirterek ihbar çağrısında bulundu.