UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe, Romanya temsilcisi FCSB ile deplasmanda karşılaşacak. National Arena'da oynanacak FCSB-Fenerbahçe maçını Sırbistan Futbol Federasyonundan Nenad Minakovic yönetecek. İLK 11'LER FCSB: Tarnovanu, Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic, Alhassan, Lixandru, Miculescu, Olaru, Politic, Thiam Fenerbahçe: Ederson, Mert, Çağlar, Oosterwolde, Semedo, İsmail, Fred, Talisca, Nene, Kerem, En Nesyri Avrupa Ligi'nde geride kalan 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, topladığı 11 puanla 18. sırada. Son maçında Aston Villa'ya iç sahada 1-0 kaybeden sarı-lacivertliler, buna karşın bir sonraki tura yükselmeyi garantiledi. Romanya ekibi FCSB ise Avrupa Ligi'nde son haftaya 6 puanla 29. sırada girdi.

