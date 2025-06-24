Yeter artık... F.Bahçe yönetimi, yapacağını yaptı. Kolombiyalı Jhon Duran için kulübü Al Nassr’ın verdiği 10 milyon Euro’luk maaşı ödemeyi kabul etti. Jonathan David için de kesenin ağzını sonuna kadar açtı. Lille’le sözleşmesi biten Kanadalı’ya 10 milyon Euro’dan 3 yıllık sözleşme ve 15 milyon Euro da imza parası önerdi.

EN ÇOK PARA FENER’DEN

Jhon Duran, F.Bahçe’ye “Evet” demeden önce kendisine gelen diğer teklifleri değerlendirmek istediğini söyledi. Kolombiyalı’ya Avrupa transfer piyasasında sarı-lacivertli kulüpten daha iyi teklif veren yok. Jonathan David de istediği yüksek maaşı ve imza parasını hiçbir Avrupa kulübünden bulamadı. Kimse F.Bahçe’nin teklifine yaklaşamadı bile.

1 TEMMUZ’A YETİŞMELİ

Mourinho, yeni transferlerin kampa yetişmesini istedi. Yönetim de transferi 1 Temmuz’daki forma lansmanına kadar bitirmeyi amaçlıyor. Kanarya’nın Duran ve David için beklemeye tahammülü kalmadı. İki futbolcu için kritik saatlere geçildi. F.Bahçe, kısa sürede net bir cevap alamazsa rotayı değiştirecek