Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde dün akşam saatlerinde Ozan köyü yakınlarında korkutucu bir kaza yaşandı. M.B. idaresindeki otomobil, sürücünün kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı ve Göksu Çayı'na daldı.
Kaza anında çay kenarında ailesiyle piknik yapan R.S. (12), kopan bariyer parçalarının isabet etmesi sonucu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğa ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.
Kazada yara almayan otomobil sürücüsü M.B., kendi imkanlarıyla sudan çıktı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.