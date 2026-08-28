Fed Başkanı Kevin Warsh, ABD ekonomisine ilişkin değerlendirmesinde büyümenin güçlü seyrettiğini ve iş gücü piyasasının istikrarını koruduğunu belirtti. Ancak enflasyonun Fed’in yüzde 2’lik hedefinin oldukça üzerinde bulunduğuna dikkat çekti.

“ENFLASYON HALA ENDİŞE VERİCİ”

Warsh, Fed’in yakından takip ettiği enflasyon göstergesinin son 12 ayda yüzde 3,7, altı aylık değişimin ise yüzde 4,1 seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.

Son dönemde açıklanan kişisel tüketim harcamaları ve tüketici fiyat endeksi verilerinin beklentilerden daha iyi geldiğini söyleyen Warsh, buna rağmen enflasyondaki temel eğilimin yeterince iyileştiğine ikna olmadığını ifade etti.

Warsh, fiyat istikrarının sağlanması konusunda Fed’in hâlâ yapması gerekenler bulunduğunu belirterek faiz artışı ihtimaline yönelik güçlü bir mesaj verdi.

İŞSİZLİK YÜZDE 4,1

İşgücü piyasasının mevcut durumuna da değinen Warsh, yüzde 4,1’lik işsizlik oranının tarihsel açıdan düşük olduğunu ve istihdam piyasasının tam istihdamla uyumlu seyrettiğini söyledi.

Fed Başkanı ayrıca yapay zekâ yatırımlarının ekonomide yaratabileceği dönüşüme dikkat çekti. Yapay zekâdaki gelişmelerin beklenenden çok daha hızlı ilerlediğini belirten Warsh, teknolojinin gelecekte ekonomide yeni bir üretim faktörü haline gelebileceğini ifade etti.

ALTINDA DÜŞÜŞ HIZLANDI

Warsh’ın açıklamaları sonrasında piyasalarda Fed’in daha sıkı para politikası uygulayabileceği beklentisi güçlenirken, altın fiyatlarında düşüş hızlandı.

Ons altın yüzde 1’in üzerinde değer kaybederek 4 bin 544 dolar seviyesine geriledi. Gram altın ise yüzde 0,6 düşüşle 7 bin 76 TL seviyesine indi. Spot gümüşün fiyatı da yüzde 0,4 gerileyerek 68,90 dolara düştü.