ABD Başkanı Donald Trump’ın, göreve gelmesinden bu yana ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh ile düzenli olarak telefonda görüştüğünün ortaya çıkması Washington ve Wall Street hattında bağımsızlık tartışmalarını yeniden başlattı. Görüşmelerin gölgesinde çalışmalarını sürdüren Warsh’ın, yüksek enflasyon karşısında eylül ayında sürpriz bir faiz artışına gidebileceği ihtimali piyasalarda dengeleri değiştirdi.

BEYAZ SARAY'DAN 'BAĞIMSIZLIK' SAVUNMASI

Trump ve Warsh arasında Senato onayından bu yana süregelen temaslar, Başkan’ın merkez bankası üzerindeki nüfuzunu artırma çabası olarak değerlendiriliyor. Adı açıklanmayan kaynaklar, Trump’ın Warsh’a doğrudan bir politika dikte etmediğini ancak yapay zekanın yükselişi ve İran savaşı gibi başlıkların ekonomik etkilerine dair görüş aldığını aktardı.

Beyaz Saray Sözcüsü Kush Desai, Trump’ın Anayasa kapsamındaki ifade özgürlüğünü kullanarak düşüncelerini dile getirdiğini, ancak Fed’in ve Warsh’ın bağımsızlığını her fırsatta teyit ettiğini bildirdi. Buna karşın, borçlanma maliyetlerinin düşürülmesini açıkça talep eden Trump'ın bu adımları, son yılların en dikkat çekici müdahale girişimleri arasında gösteriliyor.

SADE İLETİŞİM TARZI TAHVİL PİYASASINI SALLADI

Siyasi baskıların odağındaki Kevin Warsh, göreve gelmesiyle birlikte seleflerinin uyguladığı detaylı "sözlü yönlendirme" stratejisini terk ederek daha sade bir iletişim modeline geçti. Ancak faiz patikasına dair kısıtlı bilgi verilmesi, ABD 30 yıllık Hazine tahvillerinde 2007'den bu yana görülen en yüksek seviyelerin test edilmesine ve piyasalarda sert bir satış dalgasına yol açtı.

Warsh’a yakın çevreler, yeni başkanın ilk 10 haftalık süreçte iletişim odaklı bazı hatalar yaptığını kabul ettiğini, ancak Fed’deki radikal dönüşüm ve minimalist iletişim kararlılığından geri adım atmayacağını ifade ediyor.

EYLÜL AYINDA FAİZ ARTIŞI MASADA

Trump’ın faiz indirimi yönündeki beklentilerine rağmen Warsh, %3,7 seviyesinde seyreden enflasyonu dizginlemek adına daha şahin bir tutum sergileyebilir. Yakın kaynaklar, önümüzdeki haftalarda açıklanacak verilerin yüksek gelmesi durumunda Fed'in Eylül ayındaki toplantıda faiz artırmaya hazır olacağını belirtiyor. Piyasalar şu anda Eylül ayında çeyrek puanlık bir faiz artışı olasılığını %55 seviyesinde fiyatlıyor.

Parasal sıkılaşma adına 6,7 trilyon dolarlık bilançonun küçültülmesi seçeneği de gündemdeki yerini korurken, Warsh'ın bu ay gerçekleşecek Jackson Hole sempozyumunda yapacağı ilk konuşmada yeni dönem stratejisini kamuoyuna detaylıca açıklaması bekleniyor.