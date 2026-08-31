ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh’ın Jackson Hole toplantısındaki şahin tutumu, küresel finans piyasalarında ani bir harekete neden oldu. Bu gelişmeler, yatırımcıların eylül ayında faiz artırımı beklentilerini yukarı doğruda revize etmesine yol açtı.

"POLİTİKA SERT TEPKİ VEREBİLİR"

CME Group’un FedWatch aracına göre, Fed fonları vadeli işlemlerinde işlem yapan yatırımcılar, eylül ayında çeyrek puanlık bir faiz artırımı olasılığını Cuma günkü yaklaşık %56 seviyesinden %60,4’e yükseltti.

İtalyan bankası UOB, enflasyon risklerine yapılan vurgunun, fiyat istikrarını sağlama konusundaki açık taahhüdün ve gelecekteki politikalara önceden bağlı kalmama isteksizliğinin bu yıl politika sıkılaştırma riskini artırdığına dikkat çekti. UOB, bunun aynı zamanda eylemsiz bir söylem olabileceği ihtimaline de yer verdi.

Japon finans kurumu Nomura, kısa vadeli enflasyon verilerine duyarlılığın yüksek olduğunu vurguladı. Kurum, Warsh’ın enflasyon hedefinin önemine dikkat çektiğini ve enflasyonun hızla düşmemesi durumunda politikanın sert tepki vermesi gerekebileceğini ima ettiğini aktardı.

Tiger Brokers’tan James Ooi, Warsh’ın ABD ekonomisinin performansının güçlü olduğu yönündeki değerlendirmesinin kısa vadeli faiz indirimleri için gerekçeyi azalttığını belirtti. Ooi, bu vurgunun Fed’in bağımsızlığını ve güvenilirliğini güçlendirme, aynı zamanda para politikasının mali baskılara boyun eğmeyeceği konusunda piyasalara güvence verme çabası olarak okunabileceğini ifade etti.

Miller Tabak + Co.’dan Matthew J. Maley, faiz artışının ampirik bir dayanağı olmadığına inandığını söyledi. Maley, Warsh’ın genel göstergeler kaçınılmaz olarak düşüşünde enflasyonu kontrol altına aldığı iddiasında bulunabilmek için algıyı şişirdiğini öne sürdü. Maley, son FOMC toplantısından bu yana işgücü piyasası verilerinin zayıf, enflasyon verilerinin ise beklentilerden daha iyi olduğunu hatırlattı.

Gavekal Research, kısa vadeli faiz oranlarının para politikasının ana aracı olarak kalması gerektiği yönündeki yinelemenin, Fed’in bilançosunun ortalama vadesini kısaltmaya devam edeceği anlamına geldiğini belirtti. Kurum, bu durumun, ağustos başında uzun vadeli hazine tahvillerinin geri alımını artıracağını açıklayan ABD Hazine Bakanlığı ile ters düşüyor gibi göründüğünün altını çizdi.

"ALTIN İÇİN OLUMSUZ"

Susquehanna, Warsh’ın enflasyonu %2 hedefine geri döndürme sözü vererek faiz oranlarının daha da yükselebileceğini belirtmesinin doları güçlendirdiğini vurguladı. Kurum, bu tablonun altın için olumsuz olduğunu kaydetti.

Analistler, bu hamlenin ağustos ayında altının yaklaşık %14 oranında yükselmesine (bu yüzyıldaki en güçlü aylık artış) neden olan değer kaybı ticaretinin bir kısmını tersine çevireceğini belirtti.

Deutsche Bank, Başkan Warsh’ın Jackson Hole’daki konuşmasının ekonomi hakkındaki ayrıntıları ve kesinlikle şahin bir yöne doğruda eğilimiyle kendilerini şaşırttığını belirtti. Kurum, Fed’in bu yıl 50 baz puanlık bir faiz artırımı yapmasını ve eylül ile aralık aylarındaki FOMC toplantılarında bu artırımların gerçekleşmesini beklemeye devam ettiğini söyledi.

Pazartesi günü altın fiyatlarında sert düşüşler görülürken Asya borsaları da bu dalga negatif etkilendi.

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