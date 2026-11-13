Fed'in gelecek ay daha büyük bir faiz artışına gidebileceği beklentisi, doların güçlü seyrini destekledi. ABD dolarının başlıca para birimleri karşısındaki değerini ölçen dolar endeksi, son işlem gününde yüzde 0,05 gerileyerek 103,17 seviyesinde işlem gördü. Endeks, Nisan 2025'ten bu yana görülen en yüksek seviyesine yakın kaldı.

50 BAZ PUAN BEKLENTİSİ YÜZDE 14,5'E ÇIKTI

Fed yetkilileri hafta boyunca ABD'de enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiği uyarısında bulundu. Yetkililer, fiyat baskılarının hafiflememesi halinde 50 baz puanlık faiz artışına açık olduklarını belirtti.

CME FedWatch aracına göre, yatırımcıların gelecek ay 50 baz puanlık faiz artışı olasılığına ilişkin beklentisi, geçen haftaki yüzde 0 seviyesinden yüzde 14,5'e yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin İran'la bir anlaşmaya ihtiyacı olmadığını açıklaması ve daha büyük faiz artışı olasılığının değerlendirilmesi, ABD Hazine tahvil getirilerini de yukarı taşıdı. İki yıllık tahvil getirileri son iki işlem gününde 34 baz puan yükselerek son 3,5 yılın en sert iki günlük artışını kaydetti.

EURO GERİLEDİ, YEN 160 SINIRINA YAKLAŞTI

Euro, dolar karşısında yüzde 0,1 düşüşle 1,1049 dolara gerileyerek Nisan 2025'ten bu yana en düşük seviyesine yaklaştı. Haftalık kaybı yüzde 0,8'e ulaşan euro, eylül sonundan bu yana en sert haftalık düşüşünü kaydetmeye hazırlanıyor.

Japon yeni ise dolar karşısında 159,875 seviyesinde işlem görerek eylül başından bu yana en düşük seviyelerine yakın kaldı. Dolar/yen kurunun 160'a yaklaşması, Japon hükümetinin döviz piyasasına müdahale edebileceği yönündeki endişeleri artırdı.

Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama, yenin perşembe günü dolar karşısında kısa süreliğine 160 seviyesine ulaşmasının ardından cuma günü yaptığı açıklamada, hükümetin döviz kurundaki dalgalanmalara uygun şekilde yanıt vereceğini söyledi.

DOLARIN SEYRİNDE FED AÇIKLAMALARI İZLENECEK

Yatırımcılar, finansman ve düzenlemelere ilişkin endişelerin baskıladığı teknoloji sektöründeki gelişmeleri de takip ediyor. Nvidia Üst Yöneticisi Jensen Huang'ın ayrılmasının ardından teknoloji hisselerinde yaşanan dalgalanma da piyasaların gündeminde yer aldı.

Commonwealth Bank of Australia döviz stratejisti Carol Kong, hisse senedi piyasalarında daha sert bir satış dalgasının ABD doları açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Buna karşılık doların kısa vadede güçlü seyrini koruyabileceğini belirten Kong, Fed yetkililerinin gelecek hafta yapacağı açıklamaların önemine işaret etti. Kong'a göre, 50 baz puanlık faiz artışına desteğin güçlenmesi halinde doların yükseliş potansiyeli de artabilir.

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