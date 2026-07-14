Gregor Stuart Hunter'ın Avrupa ve küresel piyasalardaki son gelişmeleri aktardığı analizine göre, küresel finans piyasaları ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh’un önümüzdeki iki gün boyunca Kongre’de yapacağı sunuma kilitlendi. Warsh’un kritik sunumu öncesinde Asya piyasaları sert satışlarla gerilerken, Brent ham petrolünün varil fiyatı 85 dolar seviyesinde dalgalanıyor.

BİLANÇO PLANLARI VE ŞAHİN FAİZ SİNYALLERİ

ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi önünde konuşacak olan Warsh’un, merkez bankasının bilanço yönetimine dair planları hakkında milletvekillerinden gelecek yoğun soruları yanıtlaması bekleniyor.

Piyasalardaki endişeleri artıran bir diğer unsur ise Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller’ın bu hafta yaptığı şahin açıklamalar oldu. Waller’ın mesajları, Fed’in bu yıl —belki de bu ayın sonu kadar erken bir tarihte— yeniden faiz artışına gidebileceği yönündeki piyasa beklentilerini güçlendirdi.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE HÜRMÜZ BOĞAZI

Muhtemel bir faiz artırımı beklentisinin yanı sıra tırmanan jeopolitik gerilimler de yatırımcı iştahını olumsuz etkiliyor. ABD ordusunun İran’a yönelik üst üste üçüncü gecede de sürdürdüğü hava saldırıları ve ABD yönetiminin Hürmüz Boğazı’ndan geçen kargo gemilerine %20 oranında harç getirme olasılığı, Salı günü Asya piyasalarında belirgin bir çalkantıya yol açtı.