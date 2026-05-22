ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yeni başkanı Kevin Warsh, cuma günü Beyaz Saray’da düzenlenecek törenle resmen görevine başlayacak.

Trump tarafından aday gösterilen Warsh, geçmişte faiz indirimlerini destekleyen açıklamalarıyla öne çıkmıştı.

Trump, görevden ayrılan Fed Başkanı Jerome Powell’ı sık sık eleştirmiş ve hakaret etmişti. Trump yönetimi ayrıca Powell üzerinde para politikası kararları konusunda baskı oluşturduğu belirtilen bir ceza soruşturması da yürütmüştü.

Beyaz Saray ayrıca, Biden yönetimi döneminde göreve atanan Fed Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook’u mortgage dolandırıcılığı iddiaları nedeniyle görevden almaya çalışıyor. Söz konusu dava şu anda ABD Yüksek Mahkemesi’nde bekliyor.

Enflasyon ve istihdam olmak üzere çift hedef doğrultusunda para politikası belirleyen bağımsız ve tarafsız bir kurum olan Fed’in başkanının Beyaz Saray’da yemin etmesi ise alışılmadık bir durum olarak değerlendiriliyor.

Beyaz Saray’da yemin eden son Fed başkanı, 1987 yılında dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan döneminde göreve başlayan Alan Greenspan olmuştu.

Warsh, Senato’daki onay oturumunda yaptığı açıklamada ise başkanın “kuklası olmayacağını kesinlikle” ifade etti.