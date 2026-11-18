Küresel yatırım bankası Jefferies, büyük merkez bankalarının önümüzdeki dönemde piyasaların beklediğinden daha sınırlı faiz artışlarına gidebileceğini değerlendirdi. Bankanın analisti Mohit Kumar, önümüzdeki aylarda faiz artışı beklentilerinin aşağı yönlü revize edileceğini öngördü.

BlockBeats'in 18 Kasım tarihli haberine göre Kumar, raporunda bu beklentisini petrol fiyatlarındaki gerilemeye ve Orta Doğu'daki çatışmaların daha geniş bir alana yayılma riskinin azalmasına dayandırdı.

PİYASA HER BANKADAN EN AZ İKİ ARTIŞ BEKLİYOR

Londra Borsası Grubu (LSEG) verilerine göre yatırımcılar, ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) her birinin 2027 ortasına kadar en az iki kez faiz artırmasını fiyatlıyor.

Kumar ise bu beklentilerin önümüzdeki aylarda aşağı çekileceği görüşünde. Analist, beklentilerdeki bu değişimin riskli varlıkların getirilerini ve devlet tahvillerini destekleyebileceğini belirtti.

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