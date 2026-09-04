Eylül ayı FED faiz kararı için geri sayım başladı. ABD Merkez Bankası'nın (FED) yılın son çeyreği öncesinde gerçekleştireceği toplantı, küresel piyasaların yönü açısından yakından takip ediliyor. Yatırımcılar, FED'in politika faizine ilişkin vereceği kararın yanı sıra karar metninde yer alacak mesajlara ve ekonomik projeksiyonlara odaklanmış durumda. Peki, Eylül 2026 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? FED toplantısı hangi tarihte yapılacak?

EYLÜL 2026 FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası'nın (FED) resmi toplantı takvimine göre eylül ayı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Toplantının ardından FED'in faiz kararı 16 Eylül 2026 Çarşamba günü kamuoyuna duyurulacak.

FED faiz kararının Türkiye saatiyle 21.00'de açıklanması bekleniyor.

Kararın ardından FED Başkanı'nın gerçekleştireceği basın toplantısı ise Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Basın toplantısında verilecek mesajlar, FED'in önümüzdeki dönemde izleyeceği para politikasına ilişkin önemli ipuçları sunacak.

FED FAİZ KARARI NEDEN ÖNEMLİ?

FED'in politika faizine ilişkin kararı, yalnızca ABD ekonomisi açısından değil, küresel piyasalar açısından da önem taşıyor. Faiz kararıyla birlikte açıklanacak karar metni ve ekonomik projeksiyonlar, yatırımcıların FED'in gelecek dönemdeki faiz politikasına ilişkin beklentilerini şekillendirebilir.

Özellikle dolar, altın, ABD borsaları ve gelişmekte olan ülke piyasalarında FED'in faiz kararı sonrasında hareketlilik yaşanması bekleniyor.

Bu nedenle piyasalar, yalnızca faiz oranındaki değişime değil, FED yetkililerinin enflasyon, ekonomik büyüme ve faiz politikasının geleceğine ilişkin vereceği mesajlara da odaklanacak.