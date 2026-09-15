ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 16 Eylül'de gerçekleştirmesi beklenen faiz artırımı, piyasalarda geleneksel altın düşüşü senaryolarını törpüledi. Ons altın 4 bin 288 dolar, gümüş ise 63,06 dolar seviyesinde işlem görürken, günlük bazda yüzde 1 ile yüzde 1,6 arasında değişen geri çekilmeler, teorik öngörülere aykırı sınırlı kaldı.

"KORELASYON KIRILDI"

JPMorgan analistlerinin belgelerine göre, 2022'den bu yana reel faizler ile altın arasındaki klasik negatif korelasyon büyük ölçüde kırıldı. 10 yıllık Hazine enflasyon korumalı tahvillerinin (TIPS) reel getirilerinin pozitif kaldığı dönemlerde bile altının yeni zirveler test etmesi, piyasadaki marjinal fiyat belirleyicisinin kökten değiştiğini gösteriyor.

Bu değişimin arkasındaki temel dinamik, 2008 sonrası dönemde Batılı ETF yatırımcıları ve kısa vadeli reel getiri peşindekilerden, merkez bankalarına kayan talep yapısıdır. Dünya Altın Konseyi verilerine göre merkez bankaları; 2022, 2023 ve 2024 yıllarının her birinde bin tonun üzerinde, 2025 yılında ise 863 ton altın satın aldı.

On yıllık rezerv stratejisi izleyen bu aktörler, ufak çaplı bir FOMC faiz artırımı nedeniyle pozisyon tasfiye etmiyor. Polonya ve Çin gibi ülkelerin resmi sektör alımları da hız kesmiyor. Özellikle Çin, 2026'nın ikinci çeyreğinde 33 tonluk alımla rezervlerini güçlendirmeye devam ediyor. Bu durum, fiyatları kısa vadeli faiz beklentilerinden bağımsız kılan ikinci bir talep katmanı oluşturuyor.

BÜYÜK BANKALAR HEDEFLERINI AŞAĞI ÇEKMEYİ PLANLAMADI

Piyasadaki bu yapısal dönüşüm, küresel finans kuruluşlarının yıl sonu ve gelecek döneme ilişkin hedeflerinde de net bir şekilde görülüyor. Fed'in faiz artırım ihtimallerinin güçlenmesine rağmen büyük bankalar hedeflerini aşağı yönlü revize etmedi:

Goldman Sachs: 2026 yıl sonu için 4.900 dolar hedef öngörüyor.

JPMorgan: 4. çeyrek için 4.500 dolar seviyesini işaret ediyor.

Bank of America: 2026 ortalama hedefini 4.360 dolar olarak koruyor.

HSBC: Ortalama beklentisini 4.560 dolar seviyesinde tutuyor.

Altın, Ocak ayındaki 5.600 doların üzerindeki tarihi rekorunun ardından bahar aylarında bir düzeltme yaşasa da, yılın ikinci yarısında 4.000 dolar sınırından güçlü bir şekilde yeniden tırmanışa geçti. Uzmanların değerlendirmelerine göre 16 Eylül'deki Fed kararı kısa vadede piyasalarda dalgalanma yaratarak anlık geri çekilmelere yol açabilir; ancak son üç yılın kanıtları, faiz artışlarının altının uzun vadeli yükseliş tezini artık bozamayacağını kanıtlıyor.

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