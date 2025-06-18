ABD Merkez Bankası (Fed) 2025'in dördüncü faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit bıraktı.

Geçen yıl aralık ve kasım aylarında 25 baz puanlık faiz indirimine giden FOMC eylül ayında faizi 50 baz puan düşürmüştü. 2025'te ise şu ana kadar tüm toplantılarda faizi sabit bırakmayı tercih etti.

Politika yapıcılar, yeni ekonomik projeksiyonlarında ABD ekonomisi için mütevazı bir durgun enflasyon tablosu çizdiler; ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 1,4'e gerileyeceğini, işsizliğin yıl sonunda yüzde 4,5'e yükseleceğini ve enflasyonun 2025 yılını mevcut seviyenin çok üzerinde, yüzde 3'te tamamlayacağını belirttiler.

Politika yapıcılar, Mart ve Aralık aylarında öngördükleri gibi bu yıl da faiz oranlarında yarım puanlık bir indirim öngörseler de, enflasyonu merkez bankasının yüzde 2 hedefine döndürmek için verdikleri uzun soluklu mücadele kapsamında, 2026 ve 2027 yıllarında faiz oranlarını çeyrek puanlık bir indirime kadar yavaşlattılar.

ENFLASYON 2026'YA KADAR HEDEFİN ÜSTÜNDE KALACAK

Yeni projeksiyonlara göre enflasyon, 2026'ya kadar yüzde 2,4 seviyesinde kalacak ve büyük ölçüde istikrarlı işsizliğin etkisiyle 2027'de yüzde 2,1'e düşecek.

Fed, ticaret tartışmalarının daha çalkantılı olduğu Mayıs ayında, hem daha yüksek enflasyon hem de daha yüksek işsizlik riskinin arttığının belirtildiği son politika açıklamasında, "Ekonomik görünümle ilgili belirsizlik azaldı ancak yüksek kalmaya devam ediyor" dedi.

Bu sonuçlar, Fed'in Başkan Donald Trump'ın ekonomik politikalarının bu yıl ekonomiyi nasıl şekillendireceğine ilişkin son düşünceleri olan yeni projeksiyonlarda yer aldı.

Bu yılki çıktıdaki yüzde 1,4'lük büyüme, Mart ayındaki son projeksiyon turunda görülen yüzde 1,7 oranına kıyasla ve yıl sonunda beklenen yüzde 4,5'lik işsizlik oranı, Mart ayında tahmin edilen yüzde 4,4'ten daha yüksek. Mayıs ayındaki oran yüzde 4,2 idi

Ancak Fed, oy birliğiyle kabul edilen politika açıklamasında, "Şu ana kadar işsizlik oranı düşük kalmaya devam ediyor ve işgücü piyasası koşulları sağlam kalmaya devam ediyor" dedi.

İsrail ile İran arasında aniden patlak veren düşmanlıklardan ve çatışmanın küresel petrol veya diğer piyasalar için oluşturduğu riskten bahsedilmedi.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın TSİ 14:30'da (GMT 18:30) bir basın toplantısı düzenlemesi ve konuyla ilgili konuşma yapması bekleniyor. Ayrıca merkez bankasının son açıklaması ve ekonomik projeksiyonları hakkında da bilgi vermesi bekleniyor.

FAİZ İNDİRİMİ SONBAHARA KALABİLİR

Fed yetkililerinin bu yıl için en azından faiz projeksiyonları, Fed'in 16-17 Eylül toplantısından hemen önce çeyrek yüzde puanlık bir faiz indirimi için son piyasa beklentileriyle aynı doğrultuda. Merkez bankası, Trump'ın acil faiz indirimi çağrısını görmezden gelmeye devam ediyor; Fed yetkilileri, temel tarife değişiklikleri kesinleşene ve etkileri daha iyi anlaşılana kadar enflasyonun yüzde 2 hedeflerine geri dönmesini sağlama çabalarına aykırı olacağını düşünüyor.

Fed yetkilileri Çarşamba günü toplantı yaparken Trump, Powell'ı "aptal" olarak nitelendirdi ve politika faizinin yarıya indirilmesi gerektiğini söyledi. Bu tür bir adımın genellikle ciddi ekonomik acil durumlarda atılması gerekir.

Fed'in mevcut politika faizi Aralık ayında yüzde 4,25 yüzde 4,50 aralığında belirlendi ve politika yapıcılar, ABD ticaret politikasının oynaklığı ve daha yüksek ithalat vergilerinin yükünün tüketiciler, ithalatçılar ve üretici ülkeler arasında nasıl dağıtılacağının tahmin edilmesinin zorluğu nedeniyle daha fazla indirim için bir zaman çizelgesi belirleme konusunda isteksiz davrandılar.

FED BAŞKANI'NDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Fed toplantısının ardından Fed Başkanı Powell açıklamalarda bulunuyor.

Powell'ın konuşmasında öne çıkan ifadeler:

Artan belirsizliğe rağmen işgücü piyasası hala sağlam, işsizlik oranı düşük

Cari politika duruşumuz iyi bir yerde

Enflasyon hedefin biraz üzerinde seyrediyor

Ticarette dalgalanmalar GSYH ölçümünü karmaşıkllaştırıyor

İşgücü piyasasında şartlar maksimum istihdam ile tutarlı

Bu yıl yapılacak artışların ekonomik aktivite üzerinde baskı yaratması ve enflasyonu yukarı itmesi büyük olasılık

Fiyat istikrarı olmadan uzun dönem düşük işsizliği başaramayız

Politika ayarlamalarını değerlendirmeden önce daha fazla şey öğrenmeyi beklemek için iyi konumlanmış durumdayız

Politika projeksiyonları alışılmadık derecede yüksek belirsizliği yansıtıyor

TARİFELER ENFLASYON BEKELNTİSİNİ YÜKSELTİYOR

Kısa vadeli enflasyon bekleyişleri yükseldi, tarifeler beklentileri yönlendiriyor

Uzun vadeli enflasyon beklentileri yüzde 2 hedefi ile tutarlı

Gümrük vergilerinin etkileri vergi oranı seviyesine bağlı olacak

PİYASALARIN TEPKİSİ NE OLDU?

Fed beklentiler dahilinde faizleri 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Fed'in kararının ardından piyasalarda sessiz hava hakim oldu. Ons altın gün içerisinde 3 bin 390 dolar civarında hareketlenirken, kararın ardından 3 bin 394 dolar civarında hareketleniyor.

Dolar endeksi ise Fed'in beklentiye paralel gelen kararının ardından sakin bir seyir sergiliyor. Dolar endeksi karar sonrası 98,59 puanda bulunuyor.

*Ayrıntılar geliyor...