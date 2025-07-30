ABD Merkez Bankası (Fed) 2025 yılının beşinci faiz kararını açıkladı.

Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu.

Geçen yıl aralık ve kasım aylarında 25 baz puanlık faiz indirimine giden FOMC eylül ayında faizi 50 baz puan düşürmüştü.

Banka ABD Başkanı Donald Trump'ın 'indirim' baskınına rağmen 2025'te şu ana kadar tüm toplantılarda faizi sabit bırakmayı tercih etti.

TRUMP 'EYLÜL' DEDİ, BAŞKAN YANIT VERDİ

Karar öncesi açıklama yapan Donald Trump, "Fed'in Eylül'de faiz indireceğini duydum. Bugün faiz indirse bile Powell her zaman fazla geç kalıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Fed Başkanı Jerome Powell ise "Eylül toplantısı için şimdiden alınmış bir karar yok" diyerek Trump'a yanıt verdi.

Bankanın bir sonraki toplantısı 17 Eylül'de yapılacak.