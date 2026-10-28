Son dakika... Amerikan Merkez Bankası (Fed) ekim ayı faiz kararını açıkladı. Fed faizleri beklentiler dahilinde yüzde .yüzde 3,75-4 seviyesinde sabit bıraktı.

Yayımlanan karar metninde "Daha fazla bilginin birikmesi, komitenin enflasyonun %2'lik hedefe zamanında dönmesini sağlamak için uygun politika duruşunu belirlemesine yardımcı olacaktır" ifadeleri yer aldı.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), faiz kararını 10'a karşı 2 oyla karar aldı. Guvernör Lisa Cook ve Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, faizlerin çeyrek puan artırılmasını tercih ederek karara muhalif oy kullandı.

Faiz oranlarını sabit tutma kararı, kasım ayındaki ara seçimlere bir haftadan kısa süre kala alındı. Ekonomiye yönelik yaygın memnuniyetsizlik nedeniyle Demokratların Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu kazanması beklenirken, parti kilit önemdeki bazı Senato yarışlarında da anketlerde önde bulunuyor.

ENFLASYONİST BASKI SÜRÜYOR

Enflasyonda son veriler fiyat baskılarının sürdüğünü göstermişti. Tüketici fiyatları Eylül'de beş ayın en hızlı artışını gösterirken çekirdek enflasyon göstergesi beklentilerin üzerinde yükseldi. Üretici fiyatları ise dört yılı aşkın sürenin en hızlı artışını gösterdi.

Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson ve New York Fed Başkanı John Williams, geçen ay yaptıkları ayrı açıklamalarda yeni bir faiz artışını değerlendirmeden önce ekonomiyi izlemek için zaman bulunduğunu söylemişti.