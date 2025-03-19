Piyasaların merakla beklediği Fed faiz kararı toplantısı açıklandı. ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizinde değişikliğe gitmeyerek faizleri yüzde 4.25-4.50 seviyesinde sabit tuttu. Fed'in kararının ardından piyasaların tepkisi ne oldu?
ALTINDA SON DURUM
Altının onsu Fed faiz kararı öncesinde 3 bin 30 dolar civarında bulunuyordu.. Fed'in faizi sabit bırakmasının ardından altında kısmi değişiklik yaşanarak 3 bin 36 dolara yükseldi.
Dolar endeksi ise karar öncesinde 103,856 seviyesindeydi kararın ardından bu seviyesini korudu.
Gram altın, gün içinde yaşanan sert yükselişlerin ardından Fed'in faiz kararı öncesinde 3 bin 692 lirada bulunuyordu. Fed'in kararının ardından 3 bin 702 liraya kısmi yükseliş gösterdi.
Dolar/TL tarafında ise gün içi görülen rekorlar sonrası Fed öncesinde 37,84 lirada bulunuyordu. Kararın hemen ardından 37,89 seviyesine kısmi bir hareketlilik görüldü.