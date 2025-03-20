ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini yüzde 4.25 - yüzde 4.50 seviyesinde sabit tuttu ve Ocak'ta başkanlık görevine gelen Donald Trump'ın gümrük vergisi politikalarının yarattığı belirsizliğe rağmen faizleri düşürmek için acele etmeyeceğine işaret etti.

Fed Başkanı Jerome Powell, Trump'ın gümrük vergileri de dahil olmak üzere şu ana kadar uyguladığı politikaların ABD ekonomisinde büyümenin yavaşlamasına ve enflasyonun geçici de olsa yükselmesine yol açabileceğini söyledi.

Faiz kararının ardından gerçekleşen basın toplantısında konuşan Powell "(Yatırımcı) iştahının şu an oldukça olumsuz yönde olduğunu biliyoruz ve bunun sebebi muhtemelen büyük değişiklikler yapan yeni yönetimin göreve başlamasıyla yaşanan karmaşa" dedi.

TRUMPtAN FAİZ İNDİRİMİ ÇAĞRISI

ABD Başkanı Donald Trump ise, faiz kararının ardından yaptığı açıklamada ABD'nin uyguladığı gümrük vergilerinin ekonomiye etkisinin ve geçişinin başladığını belirterek, Fed'in faizleri indirmesinin daha iyi olacağını söyledi.

Fed yetkilileri, Aralık'ta açıkladıkları gibi, bu yıl 25 baz puan büyüklüğünde iki faiz indirimi öngörüyor.