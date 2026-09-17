ABD Merkez Bankası (Fed), eylül ayı faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltti. Fed böylece 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırmış oldu.

TEPKİ GÖSTERDİ

Karar öncesi faizlerin düşürülmesi yönünde çağrı yapan ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla karara tepki gösterdi.

'FAİZ ORANLARINI HIZLA DÜŞÜRÜN'

Trump paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki faiz oranları %1 veya daha düşük olmalıdır, çünkü biz dünyanın en iyi kredi puanına sahibiz - hem de açık ara farkla. Ülkemiz yeni yatırımlarla patlama yaşıyor! Eğer açık verdiğimiz ülkelerin çoğuyla ticareti durdurursak, yılda en az 1,5 trilyon dolar kazanırız. "Açık" kelimesi, kayıp için kullanılan süslü bir kelimeden başka bir şey değildir. Dünyadaki neredeyse her ülkeyi "taşımak" zorundayız ve bu daha fazla devam edemez. Amerika Birleşik Devletleri için faiz oranlarını düşürün ve bunu hızla yapın!