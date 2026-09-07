Küresel piyasaların pürdikkat kesildiği ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayı toplantısı öncesinde, yatırım bankası Goldman Sachs'tan kritik bir analiz yayımlandı. ABD’nin ağustos ayı istihdam raporunu mercek altına alan banka, iş gücü piyasasının gücünü koruduğunu ancak ekonomide bir 'aşırı ısınma' sinyali bulunmadığını bildirdi.

İSTİHDAM GÜÇLÜ İŞSİZLİK HEDEFE YAKIN

Goldman Sachs uzmanları tarafından hazırlanan rapora göre, ağustos ayında tarım dışı istihdam beklentileri aşarken, haziran ve temmuz aylarına ait rakamların da yukarı yönlü revize edilmesi tablonun pozitif olduğunu destekledi. Raporda, işsizlik oranının yatay bir seyir izleyerek Fed’in "tam istihdam" hedefine oldukça yakın konumlandığına dikkat çekildi. Ayrıca, ücret artışları ve birim işgücü maliyetlerindeki yükseliş ivmesinin, Fed'in yüzde 2'lik enflasyon hedefiyle uyumlu bir tablo çizdiği belirtildi.

GÖZLER TÜFE VERİSİNE ÇEVRİLDİ

Banka, bu güçlü istihdam tablosunun eylül ayındaki olası bir faiz artırımının önündeki teknik engelleri kaldırdığını ancak "faiz artışını" ana senaryo olarak görmediklerini vurguladı. Goldman Sachs'a göre, eylül ayında alınacak kararın asıl belirleyicisi enflasyon olacak. Enflasyonun şu an için yüzde 2 hedefinin üzerinde seyretmesi; yüksek enerji fiyatları, portföy yönetim ücretleri ve tarife etkileri gibi "geçici" faktörlere bağlanıyor. Banka, bu unsurların baskısının gelecek yıl içerisinde ortadan kalkacağını öngörüyor.

ILIMLI ENFLASYON FAİZİ SABİT TUTAR

Federal fon faizinin mevcut seviyesinin piyasalar için "nötr bölgede" bulunduğunun altı çizilen değerlendirmede, gelecek haftaya işaret edildi. Gelecek hafta açıklanacak olan ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin beklentilere paralel ve ılımlı gelmesi halinde, Fed'in eylül ayında faizleri sabit tutması bekleniyor.

Ancak analistler, TÜFE'nin beklentileri aşması durumunda faiz artırımı senaryosunun yeniden gündemi meşgul edeceğinin altını çiziyor. Piyasalar için istihdam verisi tek başına net bir yön tayin etmezken, tüm dikkatler Fed üzerindeki baskıyı şekillendirecek olan kritik enflasyon verisine odaklanmış durumda.