Altın fiyatları, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın Eylül toplantısında faiz indirimine gideceğine dair artan beklentileriyle birlikte sınırlı da olsa yükseliş kaydetti. Küresel ekonomiye dair endişeler ve jeopolitik gelişmeler ise altının güvenli liman olarak cazibesini daha da artırıyor.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ ALTINA DESTEK

Asya piyasalarında ons altın sabah saatlerinde 3375 dolar seviyelerinde yatay seyretti. Beklentilerin altında kalan istihdam verileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Eylül ayında faiz indirimi yapacağı ihtimalini yüzde 98’e çıkardı. Faizlerin düşmesi, faiz getirisi olmayan altına olan ilgiyi artırıyor.

FED'DEKİ DEĞİŞİM GÜVENLİ LİMAN TALEBİNİ ARTIRDI

Fed Başkanı Adriana Kugler’in istifası sonrası yerine atanacak ismin Başkan Donald Trump’ın düşük faiz politikalarına yakın biri olacağı yönündeki beklenti, altına olan güvenli liman talebini güçlendirdi. Fed’in bağımsızlığına yönelik endişeler de bu eğilimi pekiştiriyor.

ALTINDA 4 BİN DOLAR TAHMİNİ

Yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 30 değer kazanan altın, yatırımcıların gözünde hâlâ yükseliş potansiyeli taşıyor. Merkez bankalarının altın alımlarındaki artış, faiz indirimi beklentileri ve jeopolitik riskler, fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor. Fidelity International, ons altının 2026 sonuna kadar 4000 dolara ulaşabileceği öngörüsünde bulunuyor.

GÜNCEL ONS VE GRAM ALTIN

Ons altın güne 3375 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3370 dolar, en yüksek 3382 dolar seviyeleri görüldü. Şu sıralarda 3370 dolardan işlem görüyor.

Gram altın ise 4409 liradan açılış yaptı. Gün içerisinde 4406 - 4422 lira aralığında dalgalandı. Şu anda 4407 liradan alıcı buluyor.