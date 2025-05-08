

Dün piyasaların gözü kulağı kritik Fed faiz kararındaydı. Fed beklentiler dahilinde faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizleri yüzde 4,25 ile 4,50 aralığında sabit bıraktı. Karar oybirliği ile alındı. Yayımlanan karar metninde ekonomik belirsizliklerin arttığı belirtildi. Fed yetkilileri ise hem daha yüksek enflasyon hem de artan işsizlik riski gördüklerini vurguladı. Toplantının ardından Fed Başkanı Jerome Powell dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Powell'in dünkü FOMC toplantısı sonrasında verdiği "bekle-gör" mesajı sonrasında ons altında dalgalı bir seyir izliyor.

Powell'ın Trump'ın tarife politikalarının yarattığı belirsizliğin devam etmesi halinde para politikasında gelecek 1 yılda bir ilerleme sağlamayacakları sözleri sonrası dün 3385 dolardan 3364 dolara dolara doğru geri çekilen ons altın, Asya piyasalarında gelen alımlarla yeniden 3400 doların üzerini test etti.

ONS VE GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Erken saatlerde 3414,87 dolara kadar çıkan ons altın, şu sıralarda düne göre yüzde 0,6 artışla 3375 dolardan işlem görmeye başlarken saat 10.00 sularında 3330 dolara kadar geriledi.

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ise İstanbul serbest piyasada 4 bin 190 liradan satılırken aynı saatte 4 bin 135 liraya kadar geriledi.

Kapalıçarşı'da gram altın 4 bin 269 liradan işlem görürken aynı saat diliminde ise 4 bin 217 liraya kadar düştü.

8 Mayıs çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını fiyatlarının Kapalıçarşı'daki satışı şöyle:

* Çeyrek altın satış fiyatı: 6.883 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 13.753.00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 27.410.00 TL

ABD VE ÇİN'İN MÜZAKERELERİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in hafta sonu yapılacak üst düzey ticaret görüşmelerini başlatan taraf olduğunu iddia etti.

Çin mallarına uygulanan ithalat vergilerinde indirime gitmeyeceğini belirten Trump, müzakerelerde geri adım atmayacaklarının sinyalini verdi.

ABD ve Çinli yetkililer, hafta sonu İsviçre’de bir araya gelmeye hazırlanıyor.

HİNDİSTAN-PAKİSTAN SAVAŞI ALTINI DESTEKLİYOR

Altın, faiz getiri sağlamayan bir yatırım aracı olmasına rağmen, siyasi ve ekonomik krizlerde güvenli liman olarak öne çıkıyor. Düşük faiz ortamında daha cazip hale gelen altın, son olarak Hindistan ve Pakistan arasında Keşmir bölgesinde artan gerginlikle de destek buldu.

Hindistan’ın düzenlediği hava saldırılarına karşılık olarak Pakistan beş Hindistan uçağını düşürdüğünü açıkladı. Bu gelişme, iki nükleer güç arasında son 20 yılın en ciddi çatışması olarak değerlendiriliyor.