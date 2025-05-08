ABD'nin ticaret müzakerelerine ilişkin olumlu gelişmeler yatırımcıların risk iştahını artırırken, küresel piyasalar ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararı sonrasında pozitif bir seyir izliyor.

ABD'nin tarife adımları dünya ekonomileri için en önemli belirsizlik kaynaklarından olmayı sürdürürken, tarifelerin orta ve uzun vadede makroekonomik göstergeler üzerindeki etkisi, başta Fed olmak üzere küresel ekonomi aktörleri ve merkez bankalarının öngörülerini zorlaştırıyor.

İki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrası Fed, politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Bankadan yapılan açıklamada, ekonomik görünüme ilişkin belirsizliklerin daha da arttığı belirtilerek, daha yüksek işsizlik ve daha yüksek enflasyon risklerinin çoğaldığı görüşünde olunduğu aktarıldı.

Açıklamada, işsizlik oranının son aylarda düşük bir seviyede istikrar kazandığı ve iş gücü piyasası koşullarının sağlam kalmaya devam ettiği bildirildi.

Analistler, ABD ekonomisinde henüz tarifelerin etkilerine ilişkin sinyallerin net olmadığını ve göstergelerin ekonominin istikrarlı bir durumda olduğunu ifade ederek, istihdam piyasasındaki soğuma ve büyümeye yönelik risklerin artmasının Fed'in işini zorlaştıracağını söyledi.

Yüksek işsizlik ve enflasyon risklerinin Fed'in odağında olduğunu ifade eden analistler, önümüzdeki dönemde istihdam verilerinden alınacak sinyallerin Fed'in enflasyonla mücadele stratejisinde temel değişimlere neden olabileceğini kaydetti.

POWELL'IN EKONOMİYE DAİR ENDİŞELERİ; RESESYON, İŞSİZLİK...

Fed Başkanı Jerome Powell da faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, büyük tarife artışlarının sürdürülmesi halinde enflasyon ve işsizliğin artabileceği, ekonomik büyümenin yavaşlayabileceği uyarısında bulundu.

Kısa vadeli enflasyon beklentilerinin, hem piyasa hem de anket temelli ölçümlerde yükseldiğine işaret eden Powell, tarifelerin bu artışa neden olan faktör olarak gösterildiğini aktardı. Powell, uzun vadeli enflasyon beklentilerinin çoğunun ise yüzde 2'lik enflasyon hedefiyle uyumlu olmaya devam ettiğini belirtti.

Analistler, Powell'ın yüksek enflasyon risklerine karşı duyarlı davrandığını vurgulayarak, uzun vadeli enflasyon beklentilerinde bir bozulma olması durumunda Fed'in açıklamaları ve atacağı adımların yakından izleneceğini kaydetti.

İSVİÇRE'DEKİ İKİLİ ZİRVE CUMARTESİ GÜNÜ

Tarifeler cephesinde yeni gelişmeler yatırımcıların odağında olmayı sürdürürken, dün açıklamalarda bulunan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin ile tarife müzakerelerinin cumartesi günü başlayacağını bildirdi.

Bessent, müzakerelerin cumartesi günü İsviçre'de başlayacağını kaydederek, Çin ile görüşmelerin kendisi ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer tarafından yürütüleceğini ifade etti. Ayrıca, Bessent ABD'nin diğer önemli ticaret partnerleriyle de müzakerelerin devam ettiğinin altını çizdi.

Dün Çin'e uygulanan tarifelere yönelik açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Pekin ile ticaret konusunda müzakerelerin kilidini açmak için Çin'e uygulanan gümrük vergilerini önceden düşürmek istemediğini söyledi.

Öte yandan, Trump, bugün için büyük ve saygın bir ülke ile bir ticaret anlaşması imzalayacaklarını açıkladı. Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, söz konusu ülkenin İngiltere olabileceği iddia edildi.

ABD PİYASALARI FED'İN KARARINI OLUMLU KARŞILADI

New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,43, Nasdaq endeksi yüzde 0,27 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,70 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar da yeni güne pozitif bir seyirle başladı.

Fed'in yüksek işsizlik ve yüksek enflasyon risklerini vurgulayan tonu sonrası altının ons fiyatı şu sıralarda dünkü kapanışa göre yüzde 0,8 yükselişle 3 bin 392 dolardan işlem görüyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,30'da ve dolar endeksi ise yüzde 0,2 düşüşle 99,7 seviyesinde denge buldu.

Brent petrolün varil fiyatı da müzakerelere yönelik yeni gelişmeler sonrasında yeni işlem gününde 1 değer kazancıyla 61,4 dolardan satılıyor.

AVRUPA'DA GÖZLER İNGİLTERE'NİN FAİZ KARARINDA

Avrupa borsalarında dün negatif bir seyir öne çıkarken, bugün gözler İngiltere Merkez Bankasının (BoE) açıklayacağı faiz kararı ve BoE Başkanı Andrew Bailey'in yapacağı açıklamalara çevrildi. BoE'nin ülkedeki imalat sanayi aktivitesi ve ekonomik büyüme risklere karşı İngiltere ekonomisini canlandırmak ve fonlama maliyetlerini düşürmek için 25 baz puan faiz indirimine gitmesi bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoE'nin bugünkü toplantısında politika faizini yüzde 4,50 seviyesinden yüzde 4,25'e çekmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, mart ayı tüketici enflasyonunun yüzde 2,6 ile beklentilerin altında gerçekleştiğini hatırlatarak, söz konusu enflasyon verisi sonrasında enflasyonist risklerin sınırlı kalmasının, faiz indirimlerine alan açtığının altını çizdi.

Öte yandan, ABD tarifelerine yönelik gelişmeler ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik haber akışı bölgenin odağında bulunmaya devam ediyor.

Bu gelişmelerle dün Almanya'da DAX 40 yüzde 0,58, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,91, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,62 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,44 azaldı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif seyirle başladı.

ÇİN-ABD MÜZAKERELERİ ASYA'YI POZİTİF ETKİLEDİ

Asya tarafında, ABD ve Çin'in ticaret müzakerelerine başlama kararı ve konuya ilişkin artan iyimserliklerin etkisiyle pozitif bir seyir izleniyor.

Ticaret gerilimleri sebebiyle bölge genelinde bir süredir devam eden temkinli yaklaşım, Çin ve ABD heyetlerinin cumartesi günü İsviçre'de buluşacaklarını açıklamalarının ardından yerini alıcılı bir seyre bıraktı.

Analistler, ABD'nin bölge ülkelerine müzakereci yaklaşımının iyimserlikleri beslediğini kaydederek, bölge endekslerinin konuya ilişkin haber akışına karşı duyarlı olduğunu söyledi.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 yükselişle işlem görüyor.

BIST 100 ENDEKSİ DÜN DEĞER KAYBETTİ

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,66 değer kaybederek 9.074,62 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 10.405,00 puanda işlem gördü.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 38,6510'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının hemen altında 38,6410 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere'de BoE'nin faiz kararının yanı sıra ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stoklarının öne çıkacağını dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 8.900 puanın destek, 9.200 ve 9.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, nisan ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranı

14.00 İngiltere, mayıs ayı BoE faiz kararı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

17.00 ABD, mart ayı toptan eşya stokları

17.30 Türkiye, nisan ayı hazine nakit dengesi