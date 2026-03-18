Fed'in ikinci faiz kararını açıklamasına saatler kala altındaki düşüş hızlandı. Bir yandan ABD'de açıklanan üretici fiyat endeksinin beklentinin üzerinde gelmesi de altının düşüşünü destekledi. Öte yandan ABD Başkanı Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'a faizleri düşürmesi konusunda baskısını devam ettirdi.
Trump, "Çok Geç Powell FAİZ ORANLARINI ne zaman düşürüyor?" ifadelerini kullandı.
FED'İN FAİZ KARARI NE OLACAK?
Piyasada gözler bugün ABD tarafında açıklanacak olan Fed'in faiz kararı toplantısına çevrildi. Fed’in, saat 21.00'de yapacağı yılın ikinci toplantısında faizleri sabit tutması bekleniyor.
ABD'DE ÜRETİCİNİN ENFLASYONU ARTIYOR
ONS VE GRAM ALTIN ÇAKILDI
Altının onsu 4 bin 883 dolara kadar gerilerken, gram altın yurt içinde 6 bin 946 liraya kadar geriledi.