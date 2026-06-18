Fransa ziyareti sırasında Fed'in faizleri sabit tutma kararına ilişkin görüşü sorulan ABD Başkanı Donald Trump, "Sorun değil. Fark etmez" diyerek yeni Fed yönetimine karşı beklenmedik şekilde ılımlı bir duruş sergiledi.

POWELL DÖNEMİNDEKİ SERT TON YUMUŞADI

Trump, geçmiş dönemlerde faiz indirimine gitmediği gerekçesiyle Warsh’un selefi Jerome Powell’ı defalarca sert dille eleştirmiş; ona "aptal" ve "budala" gibi pek çok sıfat yüklemişti. Trump konut piyasasını desteklemek, ekonomiyi canlandırmak ve kamu borçlanma maliyetlerini düşürmek adına merkez bankasının borçlanma maliyetlerini aşağı çekmesi gerektiğini savunuyordu.

Ancak çarşamba günü Trump, geçmişte "bu rol için adeta biçilmiş kaftan" olarak nitelendirdiği Warsh hakkında hiçbir olumsuz ifade kullanmadı.

Olası bir faiz artırımı ihtimali sorulduğunda ise Trump, "Olabilir. Buna inanmak zor, çünkü bu durum ülkenin hızını kesiyor ve gerçekten çok alışılmadık bir durum. Ancak şu anda orada çok iyi bir adam var, bu yüzden onun ne istediğine göre hareket ediyorum," ifadelerini kullandı.

WARSH GELECEK DÖNEM İÇİN RENK VERMEDİ

Diğer taraftan Fed Başkanı Kevin Warsh, faiz kararının ardından düzenlenen basın toplantısında, faizlerin gelecekte izleyeceği yön hakkında herhangi bir ipucu vermekten kaçındı.

Geçen ay Fed'in dümenine geçmesinden bu yana Başkan Trump ile görüşüp görüşmediği yönündeki soruları da yanıtsız bırakan Warsh, Hazine Bakanı Scott Bessent ile ise birkaç kez bir araya geldiğini doğruladı.

Warsh, "Başkan konusuna gelecek olursak, size söyleyebileceğim yeni bir şey yok. Hazine Bakanı ile ilgili olarak ise kendisi zaten kahvaltılarımızın fotoğraflarını paylaşıyor... Dolayısıyla, Merkez Bankası başkanı ile Hazine bakanının her hafta bir araya gelmesine yönelik köklü geleneği inkar edemem. Sanırım şu ana kadar bu toplantılardan üçünü gerçekleştirdik. Bu hafta kendisi yurt dışında olduğu için bu durum istisna teşkil edecek," dedi.

Warsh, Senato'daki onay duruşması sırasında yasa yapıcılara, para politikası dışındaki konularda yönetimle yakın iş birliği içinde çalışmayı planladığını belirtmişti.