Piyasaların yakından izlediği Fed faiz kararı toplantısı dün gerçekleştirildi. Fed faiz kararı açıklandı. Fed beklentiler dahilinde faizleri yüzde 3,75 - 4,00 aralığında sabit tuttu. Fed'in faiz kararının ardından piyasalarda sert hareketlilik görüldü.

Yayımlanan karar metninde "Daha fazla bilginin birikmesi, komitenin enflasyonun yüzde 2'lik hedefe zamanında dönmesini sağlamak için uygun politika duruşunu belirlemesine yardımcı olacaktır" ifadeleri yer aldı.

Faiz kararı 10'a karşı 2 oyla alındı. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook ve Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, faizin 25 baz puan artırılması yönünde oy kullanarak karara karşı çıktı.

PİYASALARIN TEPKİSİ NE OLDU?

Fed'in faiz kararının ardından piyasalarda sert hareketlenmeler görüldü. Altın, gümüş ve dolar endeksi karar sonrası anlık sert tepki verdi.

Faiz kararının ardından ons altın 4 bin 30 dolar seviyesine geriledikten sonra yönünü yeniden yukarı çevirdi. Ons altın dün TSİ 21.42'de 4 bin 65 dolara yükseldi.

Bugün ise altın fiyatlarında daha sakin bir seyrin olduğu görülüyor. Ons altın bugün sabah seansında TSİ 07.11'de 4 bin 37 dolar seviyesinde bulunuyor.

Faiz kararının ardından gram altın 6 bin 456 lira seviyesine geriledi. Düşüşün ardından gram altın dün TSİ 21.42'de 6 bin 510 liraya yükseldi.

Gram altın bugün sabah seansında bir miktar satıcılı seyir sergiliyor. Gram altın TSİ 07.11'de 6 bin 467 lira seviyesinde bulunuyor.

Faiz kararını ardından ons gümüş 53,44 dolar seviyesine düştü. Karar sonrası TSİ 21.42'de ons gümüş 54,00 dolara yükseldi. Ons gümüş bugün zayıf bir seyir sergiliyor. Ons gümüş TSİ 07.11'de 53,15dolar seviyesinde bulunuyor.

Kritik faiz kararı ardından 102,250 puan seviyesinde bulunuyordu. Düşüşlerin ardından dolar endeksi TSİ 21.42'de 102,58 seviyesine geriledi. Bugün dolar endeksi küresel çapta yatay bir seyir sergiliyor. Dolar endeksi bugün TSİ 07.11'de 102,143 puan seviyesinde bulunuyor.

FED BAŞKANI'NINDAN AÇIKLAMALAR

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantılarının yapısında değişikliğe gidileceğini açıkladı. Buna göre Fed, 2028'den itibaren yılda düzenlenecek 8 toplantının 6'sında politika faizine ilişkin karar almayı planlıyor.

Fed Başkanı Warsh, enflasyonun yüksek seyrini koruduğuna dikkat çekerek fiyat istikrarının sağlanmasının bankanın temel sorumluluklarından biri olduğunu vurguladı.

“Sorumluluğumuz enflasyonu düşürmek” diyen Warsh, para politikasının gelecek dönemde açıklanacak ekonomik veriler doğrultusunda şekilleneceğini belirtti.

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