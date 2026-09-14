Piyasada tüm gözler FED'in açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Küresel piyasaları yakından takip eden yatırımcılar FED'in açıklayacağı faiz kararı sonrasında petrol, altın, dolar, kripto para gibi emtiaların nasıl yön bulacağını merak etmeye başladı.

Fed Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole'da yaptığı ve genel olarak şahin algılanan konuşmasının ardından gelen güçlü ekonomik veriler ile piyasalardaki faiz artışı fiyatlamaları, birçok ekonomistin faizlerin sabit kalacağı yönündeki öngörülerini yeniden değerlendirmesine neden oldu.

Warsh yönetiminde faiz rehberliğinin kaldırılması ve artan belirsizlik nedeniyle daha önce az sayıda ekonomist net bir tahminde bulunabilirken, Cuma günkü enflasyon raporunun ardından yapılan ankette 101 ekonomistin 86'sı (yüzde 85'lik çoğunluk), Fed'in 15-16 Eylül toplantısında faiz oranını bir çeyrek puan artırarak yüzde 3,75-4,00 seviyesine çıkaracağını bildirdi.

Geçen haftaki ankette katılımcıların üçte ikisinden fazlası faizlerin sabit tutulmasını beklerken, son verilerle birlikte tahminlerde keskin bir değişim yaşandı.

ALTIN VE GÜMÜŞ DÜŞTÜ, PETROL YÜKSELDİ

Fed faiz kararının açıklanacağı haftaya piyasalar karışık seyirde başladı. altın ve gümüş fiyatları sert düşerken, petrol fiyatları yükseldi.

Brent ham petrolün varil fiyatı gün içinde yüzde 5 artışla 109 doları aştı. Böylelikle brent ham petrolün varil fiyatı 20 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesine yükseldi.

Petroldeki kritik bir gelişme olarak, Suudi Arabistan’ın doğu-batı petrol boru hattına düzenlenen İHA saldırılarının ardından enerji piyasalarında dalgalanma yaşandığı aktarıldı.

Altın ve gümüş fiyatları yeni haftanın ilk işlem gününde sert düşüş yaşadı.

Yeni haftaya satıcılı seyirle başlayan ons altında düşüş derinleşti. Ons altın TSİ 16.06'a 4 bin 266 dolar seviyesine geriledi.

Gram altında da aşağı yönlü eğilimlerin olduğu görülüyor. gram altın TSİ 16.06'da 6 bin 654 lirada bulunuyor.

Ons gümüşte de aşağı yönlü eğilimlerin olduğu görülüyor. Ons gümüş, bugün TSİ 16.06'da 62,60 dolar seviyesinde bulunuyor.

FED'İN KARARI PİYASALARI NASIL ETKİLER?

Fed'in alacağı akarın piyasalara etkisi şu şekilde olabilir:

Faiz Artırılırsa

Altın & Gümüş: Faiz getirisi olmadığı ve Dolar değer kazandığı için yatırımcı faize kaçar, fiyatlar düşer.

Petrol: Yüksek faiz ekonomik büyümeyi yavaşlatır; enerjiye olan talep azaldığı için fiyatlar geriler.

Faiz İndirilirse

Altın & Gümüş: Faizin cazibesi bitince güvenli liman olan kıymetli madenlere talep artar, fiyatlar yükselir.

Petrol: Düşük faiz piyasayı ve üretimi canlandırır; artan küresel enerji talebiyle fiyatlar yukarı tırmanır.

Faiz Sabit Bırakılırsa

Altın & Gümüş: Anlık sert bir değişim yaşanmaz; fiyatların yönünü Fed'in geleceğe dair mesajları belirler.

Petrol: Mevcut talep dengesi korunur; fiyatlar tamamen küresel arz ve jeopolitik gelişmelere göre şekillenir.

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