Piyasalarda merakla beklenen ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu. Fed, politika faiz oranını beklentiler doğrultusunda %3,50-%3,75 bandında sabit tuttu. Kararın ardından altın ve gümüş fiyatları sert yükseldikten sonra yeni günde düşüşe geçti. Altın ve gümüş fiyatları Fed belirsizliğiyle köşeye sıkışırken, gözler bugün açıklanacak olan kritik ABD verisine çevrildi.

Ons altın dün faiz kararının etkisiyle 4 bin 109 dolara kadar yükseldi; ancak yeni günde kazançlarını sildi. Ons altın bugün sabah seansında 08.02'de 4 bin 43 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın da ons altındaki hareketlenmelerin etkisiyle karışık bir seyir izliyor. Gram altın dün 6 bin 264 liraya kadar yükseldi, fakat bu yükseliş kalıcı olmadı. Gram altın bugün sabah seansında 08.02'de 6 bin 165 lira seviyesinde seyrediyor.

Gümüş fiyatları da bir yukarı bir aşağı hareketleniyor. Dün yukarı yönlü hareketlenen gümüş bugün kazançlarını geri verdi. Gümüş 08.02'de 57,22 dolar seviyesinde bulunuyor.

Petrol fiyatları güne karışık seyirle başladı. Brent petrol TSİ 08.02'de 87,65 dolar seviyesinde bulunuyor.

GEREKİRSE ENFLASYONU ARTIRIRIZ

Fed, çarşamba günü gerçekleştirdiği toplantıda faiz oranlarını sabit bırakırken Başkan Kevin Warsh, enflasyonu kontrol altına alma konusundaki kararlılığını yineledi.

3 üyenin "faizin çeyrek puan artması" yönünde oy kullanması dikkat çekti. Bu sayı, 2016'dan sonraki en yüksek düzeye ulaşarak Fed üyeleri arasındaki görüş ayrılığına işaret etti. Buna karşılık Fed Başkanı Kevin Warsh da enflasyonist baskıların devam etmesi halinde faiz oranlarını sabit tutmanın zorlaşabileceğini söyledi.

GÖZLER ENFLASYON GÖSTERGESİNDE

Yatırımcılar şimdi bugün TSİ 15.30'da açıklanacak olan Haziran ayı ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) enflasyon verisini bekliyor.

Jeopolitik tarafta ise ABD ordusu, çarşamba günü İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlediğini açıkladı. Böylece beş aydır devam eden ve bölgedeki diğer ülkeleri de içine alacak şekilde genişleyen savaşta gerilim daha da tırmandı.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.