ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook hakkında mortgage kredisi başvurularında yanlış beyanda bulunduğu iddialarıyla yürütülen soruşturmadaki duruşma ertelendi. 5 Kasım'da yapılması planlanan duruşmanın yeni tarihi 14 Aralık oldu.
Bir Beyaz Saray yetkilisi, iddiaları araştırmak üzere oluşturulan komitenin duruşmasının Cook'un talebi üzerine ertelendiğini açıkladı.
Soruşturma kapsamında, söz konusu iddiaların ABD Başkanı Donald Trump tarafından Cook'un görevden alınmasını gerektirip gerektirmediği değerlendirilecek.
Trump, Ağustos 2025'te Cook'u görevden almaya çalışmış ancak bu girişimi sonuçsuz kalmıştı.