"Kelimelerin gücü vardır, bu harika bir araçtır. Ancak kelimeleri tersine çevirmek faiz oranından daha zor olabilir," dedi Daly, ekonomik veya parasal politika görünümü hakkında herhangi bir yorum içermeyen Batı Ekonomi Birliği Uluslararası yıllık konferansında sunulmak üzere hazırlanan açıklamalarda. "Bunlar beklentileri belirler, ekonominin beklediğimizden farklı bir şekilde gelişmesi durumunda değiştirilmesi zor olabilir."

Fed , 2021'de bilançosunu genişletmeye devam edeceğini ve enflasyonun bir süre %2 hedefini aşma yolunda olana kadar faiz oranlarını artırmayacağını söyledi; enflasyonun yıllardır %2 hedefinin altında kaldığı düşünüldüğünde bu yaklaşımın haklı olduğunu düşündü. Analistler ve birçok Fed politika yapıcısı artık Fed'in yükselen enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarını artırmaya geç kaldığına inandıklarını söylüyorlar; bunun bir nedeni de bu kesin rehberlik.

"O dönemden benim için ders, oldukça belirsiz zamanlarda kesin olmanın bir bedeli olduğudur," dedi Daly. Merkez bankasının halkla iletişiminde esnek ve dinamik olması gerektiğini söyledi.

Fed şu anda politika çerçevesini yeniden değerlendiriyor ve Daly, açıklamalarının özellikle bu çabayla ilgili olmadığını söyledi. Fed'in ayrıca , Fed politika yapıcılarının beklenen faiz yollarını belirleyen ve piyasalar tarafından Fed'in faiz oranlarının nereye gitmesini beklediğine dair bir kılavuz olarak kullanılan sözde "nokta grafiği"nde olası değişiklikler de dahil olmak üzere iletişim yaklaşımını yeniden yapması bekleniyor.