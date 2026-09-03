KKTC Girne Limanı’ndan Mersin Taşucu Limanı’na doğru seyrederken 268 yolcusuyla alabora olarak batan Filo Jet faciasında hayatını kaybeden Gülcan Gürel (33) dün Mersin’de toprağa verildi.

Mersin Şehir Hastanesi taşeron firma çalışanı 1 çocuk annesi Gülcan Gürel için Güneykent Mezarlığında tören düzenlendi. Gülcan Gürel’in babası Bayram Payam, kız kardeşi Eda Payam ve kızı Tusem ile birlikte KKTC’de asker olan kardeşi Mehmet Payam’ı ziyarete gittiği öğrenildi. Üzerindeki can yeleğini minik kızına giydiren kahraman anne, kızının hayatta kalmasını sağlamıştı.

TABUTUNDA AĞLADI

Faciada birlikte tatile gittikleri eşi Ayça Ateş ve 4 yaşındaki oğlu Atabey Ateş’i kurtaran ancak kendisi kurtulamayan Jandarma Uzman Çavuş Fahri Ateş (28), Mersin Erdemli’de son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli Fahri Ateş’in eşi Ayça Ateş, eşinin tabutuna başını koyarak uzun süre gözyaşı döküp ağıt yaktı. Acılı eş Ayça Ateş’in feryatları cenazeye katılanları da duygulandırdı. Uzman Çavuş Fahri Ateş’in cenazesi askerlerin omuzlarında götürüldüğü Çerçili Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

KKTC YÖNETİMİNDEN ÖRNEK OLACAK DAVRANIŞ

Girne açıklarında geçen pazar günü alabora olan ve batan gemi faciasına ilişkin KKTC yönetimi örnek bir karara imza attı. Olayın sorumlularından birisi olarak gösterilen KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, görevden alındı.

Dün bölgeye giden TCG Alemdar’ın da 241 kişinin kurtulduğu, 8 kişinin öldüğü olayda kayıp 20 kişinin arama kurtarma çalışmalarına katıldı. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, yolcu gemisinin enkazına 550 metre derinlikte ulaşıldığını belirtti.

50 YAŞLARINDA ERKEK

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, arama kurtarma çalışmalarında bir kişinin daha cenazesine ulaşıldığını açıkladı.

Üstel, “20 insanımızın bir tanesinin naaşına ulaşıldı. Dr. Nalbantoğlu Hastanesi’ne kimlik tespiti için gitti” dedi. Hayatını kaybeden kişinin erkek ve yaklaşık 50 yaşlarında olduğunun belirlendiğini ifade eden Üstel, kayıp yakınlarından DNA testi için örnek alınacağını söyledi. arama çalışmalarının aralıksız devam edeceğini kaydetti.

Arama çalışmalarına helikopterler de havadan destek veriyor.