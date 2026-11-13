ABD'de ekim ayı enflasyonunun piyasa beklentilerini aşması, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 8 Aralık'taki faiz kararı öncesinde artış beklentilerini güçlendirdi. CME FedWatch verilerine göre yatırımcıların yaklaşık yüzde 88'i politika faizinde 25 baz puanlık artış bekliyor. Geri kalan yatırımcılar ise 50 baz puanlık artış ihtimalini fiyatlıyor.

Yılın başında faiz indirimlerinin gündemde olduğu ABD ekonomisinde, son verilerle birlikte yeni faiz artışları öne çıkmaya başladı. Fed, enflasyonun yüzde 2'lik hedefin üzerinde kalması nedeniyle eylülde politika faizini 25 baz puan artırmıştı. Bu, 2023'ten bu yana yapılan ilk faiz artışı olmuştu.

ENFLASYON İKİ KALEMDE DE TAHMİNİ AŞTI

Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesinde açıklanan ekim ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE), fiyat baskısının sürdüğünü gösterdi. Aylık enflasyon, yüzde 0,3'lük piyasa beklentisine karşılık yüzde 0,4 oldu.

Çekirdek TÜFE de yüzde 0,2'lik tahmini aşarak yüzde 0,3 yükseldi. Veriler, Fed'in para politikasında sıkılaşmayı sürdürebileceği yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi.

WALLER'DAN 50 BAZ PUAN İÇİN ENFLASYON KOŞULU

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ABD'de ciddi bir enflasyon sorununun gelişmekte olduğunu belirterek son fiyat verilerini endişe verici olarak değerlendirdi.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller ise yüksek enflasyonun devam etmesi halinde aralık ayında 50 baz puanlık faiz artışını destekleyebileceğini söyledi. Waller, özellikle çekirdek TÜFE'nin yüzde 0,3 civarında gerçekleşmesinin daha güçlü bir artışı gündeme getirebileceğine işaret etti.

OCBC Grup Araştırma G7 Ekonomisti Chester Liaw da son verilerin kısa vadede para politikasını sıkılaştırma gerekçelerini güçlendirdiğini belirtti. Liaw'a göre aralıkta 25 baz puanlık artış yeterli olsa bile enflasyon görünümü Fed üzerindeki baskıyı artırıyor.

SOCKIN'DEN 100 BAZ PUANLIK EK SIKILAŞMA TAHMİNİ

PGIM ABD Başekonomisti Robert Sockin, faiz artışlarına rağmen enflasyonist eğilimlerin devam edebileceğini değerlendirdi. İşgücü piyasasının istikrarlı seyrine dikkat çeken Sockin, bu yılki artışların ABD ekonomisinin önemli bir bölümünde ciddi bozulmaya yol açmasını beklemediğini belirtti.

Sockin, önümüzdeki dönemde toplam 100 baz puanlık ek sıkılaşma öngördü. Bir sonraki faiz artışını aralıkta bekleyen Sockin, sonraki adımların üçer aylık aralıklarla gelebileceğini ifade etti.