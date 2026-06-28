2026 Dünya Kupası'nda İspanya, Suudi Arabistan ve Yeşil Burun Adaları'nın yer aldığı H Grubu'nda bulunan Uruguay Milli Takımı, üst üste aldığı şok sonuçların ardından turnuvaya grup aşamasında veda etti.

Galatasaray efsanesi Fernando Muslera'nın kalesini koruduğu Uruguay; ilk maçta Suudi Arabistan ile 1-1, ikinci karşılaşmada Yeşil Burun Adaları ile 2-2 berabere kaldı. Son maçta ise İspanya'ya 1-0 yenilen Uruguay, turnuvadan 2 puanla elendi.

BİLETLERİ KENDİ CEPLERİNDEN ALACAKLAR

Uruguaylı gazeteci Martin Charquero'nun haberine göre Uruguay Futbol Federasyonu da bu sonuçların ardından bir karar alarak; futbolcular ve teknik heyetin özel uçağını iptal edip biletleri kendi ceplerinden almasını uygun gördü. Uruguay Milli Takımı kafilesinin, kendi ülkelerine dönebilmek için uçak biletlerini ve diğer masrafları kendi ceplerinden ödeyerek satın almak zorunda oldukları ifade edildi.