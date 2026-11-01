Bordo-mavili formayla kariyerinde yepyeni bir sayfa açan ve Karadeniz ekibinde sergilediği performansla dikkat çeken Mohamed Salah, bu kez Mısır Milli Takımı cephesinden yükselen kriz haberleriyle gündeme oturdu. Ülke futbolunun yaşayan efsanesi ve milli takım kaptanı olan tecrübeli yıldız ile teknik direktör Hossam Hassan arasında taktiksel tercihler sebebiyle derin bir fikir ayrılığı baş gösterdi.

İki isim arasındaki ipleri kopma noktasına getiren sürecin, son milli arada oynanan Angola karşılaşmasında Salah'ın oyunun son anlarında oyundan alınmasıyla başladığı öğrenildi. Benzer teknik kararların Güney Sudan mücadelesinde de tekrarlanması üzerine kaptan Salah ile teknik heyet arasındaki mesafe iyice açıldı.

MISIRLI YÖNETİCİLERDEN TRABZON SEFERİ

Mısır kamuoyuna yansıyan ve geniş yankı uyandıran krizin ardından Mısır Futbol Federasyonu olaya doğrudan müdahale etti. Mısırlı medya profesörü Dr. Mohammed Tharwat’ın paylaştığı bilgilere göre, federasyon yönetimi gerginliğin milli takımın genel huzuruna ve Dünya Kupası hedeflerine zarar vermemesi için kriz masası oluşturdu.

Federasyon Başkanı Hâni Abu Rida ile yönetim kurulu üyesi Mustafa Azzam’ın süreci yakından takip ettiği, anlaşmazlığı yerinde çözmek amacıyla Türkiye’ye resmi bir heyet gönderilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi. Trabzon’da Mohamed Salah ile yüz yüze bir zirve gerçekleştirecek olan Mısırlı yetkililer, teknik heyet ile süperstar arasındaki anlaşmazlığı tatlıya bağlayarak milli takım içindeki huzuru yeniden tesis etmeyi hedefliyor.

MISIR BASININDA İSYAN

Teknik direktör Hossam Hassan’ın hamlelerine Mısır basınından ve spor otoritelerinden de tepki gecikmedi. Salah’ın tek bir hamleyle maçın kaderini değiştirebilecek dünya çapında bir figür olduğunun altını çizen Dr. Mohammed Tharwat, teknik heyetin böylesine özel bir yetenekten saha içinde maksimum verim alması gerektiğini savundu.

Trabzonspor forması giyen süperstarın milli takımdaki geleceğini doğrudan belirleyecek olan Trabzon’daki kritik buluşmanın detayları ve masadan çıkacak sonuç, Mısır ve dünya futbol kamuoyu tarafından büyük bir merakla bekleniyor.