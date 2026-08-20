Yaz sıcaklarının etkisini sürdürdüğü Yalova’da deniz suyunun kirlendiğine ilişkin sosyal medyada yapılan bir paylaşım gündem oldu. İddiaya göre deniz suyunda fekal kirlilik, diğer bir ifadeyle dışkı kaynaklı kirlilik tespit edildi.

SOSYAL MEDYADA KİRLİLİK İDDİASI

Hava Forum adlı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Yalova’daki deniz suyunda fekal kirlilik tespit edildiği öne sürüldü. Paylaşımda, “Yalova'da deniz suyunda fekal kirlilik yani dışkı tespit edildi” ifadeleri kullanıldı.

İSHAL VE MİDE BULANTISI İDDİASI

Paylaşımda ayrıca Yalova’da çok sayıda kişinin ishal ve mide bulantısı şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvurduğu iddia edildi.

Ancak söz konusu şikayetlerin deniz suyundaki kirlilikten kaynaklandığına ilişkin resmi makamlar tarafından yapılmış bir açıklama bulunmadığı belirtildi.

VATANDAŞLARA DENİZE GİRMEME UYARISI

Sosyal medyada yayılan görselde vatandaşlara çeşitli uyarılarda bulunuldu. Paylaşımda, “Denize girmeyin, sağlığınızı riske atmayın” denilerek denizle temas edilmesi halinde duş alınması ve ellerin sık sık sabunla yıkanması tavsiye edildi.

İshal, mide bulantısı veya benzeri sağlık şikayetleri yaşayanların ise en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiği ifade edildi.