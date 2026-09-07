Kuruluş, Avrupa Birliği (AB) yönetiminin Çinli parça üreticilerine karşı acil önlem almaması halinde, 2026’nın geri kalanında imalat sektöründe 300 bin kişinin işsiz kalabileceğine dikkat çekti.

Çin’in AB ile ticaretinde günlük yaklaşık 1 milyar avroluk devasa bir fazla verdiğini belirten Eurometal yetkilileri, konuyu Brüksel’deki Avrupa Komisyonu’na taşımaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Komisyon binası önünde, sanayi istihdamı ve Avrupa fabrikalarını simgeleyen 10 tabutla dikkat çekici bir protesto eylemi düzenlenecek.

Eurometal Başkanı Alexander Julius, Pekin yönetiminin sadece hammadde tedarikçisi olarak kalmayı hedeflemediğini, Avrupa imalatının yüzde 90’ında kullanılan metal ve kimyasal bileşenler başta olmak üzere kritik parça tedarik zincirlerinin kontrolünü eline geçirmeye çalıştığını savundu.

AVRUPA CİDDİ REKABET GÜCÜ KAYBI YAŞIYOR

Eurometal’e göre Avrupalı üreticiler; yüksek enerji maliyetleri, çelik ithalat vergileri ve karbon kesintileri nedeniyle ciddi bir rekabet gücü kaybı yaşıyor. Çin menşeli ürünlerin bu maliyet yüklerinden muaf tutulması ve yuanın düşük değerli seyretmesi, Avrupalı şirketler aleyhine haksız rekabet oluşturuyor. Julius, firmaların maliyet baskısı yüzünden ucuz Çin ürünlerine yöneldiğini, bu durumun sadece istihdamı değil, bölgedeki yatırımları ve teknik bilgi birikimini de erittiğini vurguladı.