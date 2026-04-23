İklim krizi, artık bir öngörü olmaktan çıktı; üretimi, emeği ve gıda güvenliğini doğrudan etkileyen küresel bir sorun haline geldi. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından hazırlanan son rapor, aşırı sıcakların 1 milyardan fazla insanın yaşamını ve çalışma koşullarını tehdit ettiğini ortaya koydu.

Rapora göre, sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte başta buğday, mısır ve pirinç olmak üzere temel tarım ürünlerinde verimlilik düşüyor. Bu durum, yalnızca tarımsal üretimi değil, küresel gıda arzını da risk altına soktu. Öte yandan, geçen yıl dünya okyanuslarının yüzde 90’ından fazlası en az bir kez deniz ısı dalgasına maruz kaldı. Uzmanlar, bu gelişmenin su kaynakları ve ekosistemler üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çekti.

250 GÜN ÇALIŞMAK İMKANSIZ OLACAK

“Aşırı Sıcaklık ve Tarım” raporunda, son 50 yılda sıcak hava dalgalarının sıklığı ve şiddetinde ciddi artış yaşandığı belirtildi. En çarpıcı uyarı ise tarım işçilerine yönelik oldu. Güney Asya, Sahra Altı Afrika ve Orta Amerika’nın bazı bölgelerinde, yılın yaklaşık 250 günü dışarıda çalışmak sağlık açısından mümkün olmayabilir. Bu tablo, yalnızca iş gücü kaybı değil, aynı zamanda küresel ölçekte bir gıda krizi riskini de beraberinde getiriyor.

FAO Genel Direktörü Qu Dongyu ile WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, mevcut üretim yöntemlerinin yeni iklim koşulları karşısında yetersiz kaldığını vurguluyor. Raporda; iklime dayanıklı tohumların geliştirilmesi, ekim ve hasat takvimlerinin güncellenmesi, çiftçilere erken uyarı sistemlerinin sağlanması ve uluslararası iş birliğinin artırılması gerektiği ifade ediliyor.

Uzmanlar, aşırı sıcakların “yeni normal” haline geldiğini belirterek gerekli önlemler alınmadığı takdirde gıda fiyatlarında artış ve kıtlık riskinin kaçınılmaz olacağı uyarısında bulunuyor. Bu gelişmeler, iklim krizinin yalnızca çevresel değil, aynı zamanda ekonomik ve toplumsal bir tehdit olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.